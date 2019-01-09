  •  
    Pepe: "Quaresma beni öldürecek, hata benim"
  •  
    RVP'den Fenerbahçe'ye gönderme! ''Kaybetti...''
  •  
    G.Saray'da transfer için DEV sinyal; "Saat kaç?"
  •  
    G.Saray taraftarının forvet için 1 numarası
  •  
    Beşiktaş'tan Fabri'nin transferi için açıklama!

OGM Ormanspor ve Beşiktaş rövanşa çıkıyor

OGM Ormanspor, Kadınlar FIBA Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek

Kaynak: AA
OGM Ormanspor ve Beşiktaş rövanşa çıkıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2019 13:42
Kadınlar FIBA Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında OGM Ormanspor, perşembe günü bir diğer Türk temsilcisi Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak.

M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

İki takım arasında oynanan play-off turu ilk maçı, 83-59 Beşiktaş üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

Eşleşmeyi geçecek takım son 16 turunda bir diğer Türk ekibi Çukurova Basketbol ile karşılaşacak. Çukurova Basketbol play-off turunu maç yapmadan geçti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için