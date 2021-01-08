OGM Ormanspor, Tunahan Dikmen ile yollarını ayırdı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, 27 yaşındaki Tunahan Dikmen ile yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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OGM Ormanspor, Tunahan Dikmen ile yollarını ayırdı
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08 Ocak 2021 22:09
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, 27 yaşındaki Tunahan Dikmen ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Tunahan Dikmen ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Kendisine, kulübümüze verdiği emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki basketbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

 


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