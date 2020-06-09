OGM Ormanspor, Terrell Holloway'i transfer etti

ING Basketbol Ligi takımlarından OGM Ormanspor, 30 yaşındaki ABD'li basketbolcu Terrell Holloway'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
OGM Ormanspor, Terrell Holloway'i transfer etti
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09 Haziran 2020 14:03
OGM Ormanspor Erkek Basketbol Takımı, 30 yaşındaki ABD'li basketbolcu Terrell Holloway'i kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ekibimiz son olarak Litvanya Ligi'nde Vilnius takımında forma giyen Terrell Holloway ile anlaşmıştır. Holloway'e OGM Ormanspor çatısı altında başarılar dileriz." denildi.

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