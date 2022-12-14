OGM Ormanspor, Polonya ekibini konuk edecek

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 6. ve son haftasında OGM Ormanspor, perşembe günü sahasında Polonya ekibi Polskie Przetwory'yle karşılaşacak.
M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
OGM Ormanspor, grupta oynadığı 5 karşılaşmada aldığı 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle son maçlar öncesi lider olarak üst tura yükselmeyi garantilemişti. Grupta 2 galibiyet, 3 yenilgisi olan Polskie Przetwory ise üçüncü sırada yer alıyor.
M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
OGM Ormanspor, grupta oynadığı 5 karşılaşmada aldığı 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle son maçlar öncesi lider olarak üst tura yükselmeyi garantilemişti. Grupta 2 galibiyet, 3 yenilgisi olan Polskie Przetwory ise üçüncü sırada yer alıyor.
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