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OGM Ormanspor, Polonya ekibini konuk edecek

OGM Ormanspor, perşembe günü sahasında Polonya ekibi Polskie Przetwory'yle karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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OGM Ormanspor, Polonya ekibini konuk edecek
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14 Aralık 2022 13:32
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 6. ve son haftasında OGM Ormanspor, perşembe günü sahasında Polonya ekibi Polskie Przetwory'yle karşılaşacak.

M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

OGM Ormanspor, grupta oynadığı 5 karşılaşmada aldığı 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle son maçlar öncesi lider olarak üst tura yükselmeyi garantilemişti. Grupta 2 galibiyet, 3 yenilgisi olan Polskie Przetwory ise üçüncü sırada yer alıyor.

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