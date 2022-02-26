OGM Ormanspor, Kayseri deplasmanında galip

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 70-59 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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OGM Ormanspor, Kayseri deplasmanında galip
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26 Şubat 2022 19:16
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 70-59 yendi.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Cemil Uygül, Alper Gökçebel

Bellona Kayseri Basketbol: Peddy 2, Zeynep Öykü Kalbisağde, Meltem Topaloğlu 2, Gökçe Doğan, Sevgi Tonguç 5, Dilara Tongar 8, Williams 21, Farhiya Abdi 14, Gizem Tüzün 4, Helin Boybeyi 3

OGM Ormanspor: Marie Robinson 21, Nilay Kartaltepe, Sevgi Uzun 14, Meltem Avcı 6, Mc Cowan 24, Damla Gezgin 3, Nazlı Bircan Gökdemir, Lucet 2

1. Periyot: 14-16

Devre: 23-35

3. Periyot: 39-54

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