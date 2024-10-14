OGM Ormanspor, Gaziantep Basketbol'u rahat geçti!

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftasında OGM Ormanspor, konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 79-70 mağlup etti.
Haftanın kapanış maçında OGM Ormanspor ile Gaziantep Basketbol, Ankara'daki M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda karşılaştı.
Maçın ilk yarısını 48-44 önde tamamlayan ev sahibi OGM Ormanspor, parkeden 79-70 galip ayrıldı.
Bu sonuçla ligde OGM Ormanspor üçüncü galibiyetini elde ederken, Gaziantep Basketbol üçüncü mağlubiyetini yaşadı.
Haftanın kapanış maçında OGM Ormanspor ile Gaziantep Basketbol, Ankara'daki M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda karşılaştı.
Maçın ilk yarısını 48-44 önde tamamlayan ev sahibi OGM Ormanspor, parkeden 79-70 galip ayrıldı.
Bu sonuçla ligde OGM Ormanspor üçüncü galibiyetini elde ederken, Gaziantep Basketbol üçüncü mağlubiyetini yaşadı.