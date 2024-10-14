OGM Ormanspor, Gaziantep Basketbol'u rahat geçti!

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftasında OGM Ormanspor, konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 79-70 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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OGM Ormanspor, Gaziantep Basketbol'u rahat geçti!
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14 Ekim 2024 20:27
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftasında OGM Ormanspor, konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 79-70 mağlup etti.

Haftanın kapanış maçında OGM Ormanspor ile Gaziantep Basketbol, Ankara'daki M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda karşılaştı.

Maçın ilk yarısını 48-44 önde tamamlayan ev sahibi OGM Ormanspor, parkeden 79-70 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde OGM Ormanspor üçüncü galibiyetini elde ederken, Gaziantep Basketbol üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

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