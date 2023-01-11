OGM Ormanspor'dan Avrupa Kupası'na veda

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ikinci maçında OGM Ormanspor, sahasında Belçika ekibi Castors Braine'yi 82-71 yenilerek, elendi.
Müsabakaya iyi başlamayan OGM Ormanspor, ilk periyodu 19-14 geride tamamladı. İkinci periyotta hücumda etkisiz kalan, rakibin ataklarını durduramayan OGM Ormanspor, soyunma odasına 39-27 geride gitti.
Üçüncü çeyreğe sert savunma uyguladığı rakibinden daha fazla sayı atma imkanı yakalayan başkent temsilcisi, bu periyodu 57-47 geride bitirdi.
Final periyodunda beklenen geri dönüşü yapamayan OGM Ormanspor, maçı 82-71 kaybederek, play-off turunu geçemedi.
OGM Ormanspor, deplasmandaki ilk maçta da Castors Braine'yi 90-62 yenilmişti.
Salon: Sait Zarifoğlu
Hakemler: Josip Mikulic (Hırvatistan), Ewa Matuszewska (Polonya), Natasa Dragojevic (Karadağ)
OGM Ormanspor: Kübra Erat 6, Dubljevic 10, Damla Gezgin 8, Fatmanur Karakaş 5, Gray 16, Nazlı Bircan Gökdemir, Öykü Sena Oktan 9, Sera Özelçi 10, Banu Şimşek 7
Castors Braine: Kroselj 10, Tadic 8, Coulibaly 7, Lelik 7, Lindstrom 8, Leblon 3, Uro-Nile 22, Marblie, Devos 7, Fogg 10
1. Periyot: 14-19
Devre: 27-39
3. Periyot: 47-57
Müsabakaya iyi başlamayan OGM Ormanspor, ilk periyodu 19-14 geride tamamladı. İkinci periyotta hücumda etkisiz kalan, rakibin ataklarını durduramayan OGM Ormanspor, soyunma odasına 39-27 geride gitti.
Üçüncü çeyreğe sert savunma uyguladığı rakibinden daha fazla sayı atma imkanı yakalayan başkent temsilcisi, bu periyodu 57-47 geride bitirdi.
Final periyodunda beklenen geri dönüşü yapamayan OGM Ormanspor, maçı 82-71 kaybederek, play-off turunu geçemedi.
OGM Ormanspor, deplasmandaki ilk maçta da Castors Braine'yi 90-62 yenilmişti.
Salon: Sait Zarifoğlu
Hakemler: Josip Mikulic (Hırvatistan), Ewa Matuszewska (Polonya), Natasa Dragojevic (Karadağ)
OGM Ormanspor: Kübra Erat 6, Dubljevic 10, Damla Gezgin 8, Fatmanur Karakaş 5, Gray 16, Nazlı Bircan Gökdemir, Öykü Sena Oktan 9, Sera Özelçi 10, Banu Şimşek 7
Castors Braine: Kroselj 10, Tadic 8, Coulibaly 7, Lelik 7, Lindstrom 8, Leblon 3, Uro-Nile 22, Marblie, Devos 7, Fogg 10
1. Periyot: 14-19
Devre: 27-39
3. Periyot: 47-57
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