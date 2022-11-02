OGM Ormanspor'dan 2'de 2

OGM Ormanspor, Kadınlar Avrupa Kupası'nda VBW Arka Gdynia'yı 69-61 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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OGM Ormanspor'dan 2'de 2
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02 Kasım 2022 23:38
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 2. hafta maçında OGM Ormanspor, konuk ettiği Polonya temsilcisi VBW Arka Gdynia'yı 69-61 yendi.

Ankara ekibi, grupta oynadığı 2 maçı da kazanarak zirvede yer aldı.

Salon: Sait Zarifoğlu

Hakemler: Mendoza Holgado Esperanza (İspanya), Dimitrios Zacharis (Yunanistan), Ivana Radinovic (Karadağ)

OGM Ormanspor: Damla Gezgin 6, Kübra Erat 5, Gray 16, Nazlı Gökdemir 2, Williams 26, Ceren Gökdemir 3, Sera Özelci 3, Banu Şimşek 3, Fatmanur Karakaş 5

VBW Arka Gdynia: Fontaine 12, Higgins, Kastanek 12, Szymkiewicz 2, Jasmine 7, Borkowska 10, Niemojewska 3, Podgorna 7, Yurkevichus 5, Zytkowska 3

1. Periyot: 16-13

Devre: 34-36

3. Periyot: 52-49

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