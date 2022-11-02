OGM Ormanspor'dan 2'de 2

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 2. hafta maçında OGM Ormanspor, konuk ettiği Polonya temsilcisi VBW Arka Gdynia'yı 69-61 yendi.
Ankara ekibi, grupta oynadığı 2 maçı da kazanarak zirvede yer aldı.
Salon: Sait Zarifoğlu
Hakemler: Mendoza Holgado Esperanza (İspanya), Dimitrios Zacharis (Yunanistan), Ivana Radinovic (Karadağ)
OGM Ormanspor: Damla Gezgin 6, Kübra Erat 5, Gray 16, Nazlı Gökdemir 2, Williams 26, Ceren Gökdemir 3, Sera Özelci 3, Banu Şimşek 3, Fatmanur Karakaş 5
VBW Arka Gdynia: Fontaine 12, Higgins, Kastanek 12, Szymkiewicz 2, Jasmine 7, Borkowska 10, Niemojewska 3, Podgorna 7, Yurkevichus 5, Zytkowska 3
1. Periyot: 16-13
Devre: 34-36
3. Periyot: 52-49
Ankara ekibi, grupta oynadığı 2 maçı da kazanarak zirvede yer aldı.
Salon: Sait Zarifoğlu
Hakemler: Mendoza Holgado Esperanza (İspanya), Dimitrios Zacharis (Yunanistan), Ivana Radinovic (Karadağ)
OGM Ormanspor: Damla Gezgin 6, Kübra Erat 5, Gray 16, Nazlı Gökdemir 2, Williams 26, Ceren Gökdemir 3, Sera Özelci 3, Banu Şimşek 3, Fatmanur Karakaş 5
VBW Arka Gdynia: Fontaine 12, Higgins, Kastanek 12, Szymkiewicz 2, Jasmine 7, Borkowska 10, Niemojewska 3, Podgorna 7, Yurkevichus 5, Zytkowska 3
1. Periyot: 16-13
Devre: 34-36
3. Periyot: 52-49