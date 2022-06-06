OGM Ormanspor'da Alper Durur ile yollar ayrıldı

OGM Ormanspor, başantrenör Alper Durur ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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OGM Ormanspor'da Alper Durur ile yollar ayrıldı
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06 Haziran 2022 22:59
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, başantrenör Alper Durur ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın A Takımı Başantrenörlük görevinde bulunan Alper Durur'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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