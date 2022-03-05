OGM Ormanspor, BOTAŞ'ı evinde devirdi!

Herbalife Nutrution Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 20. haftasında OGM Ormanspor, BOTAŞ'ı 77-61 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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OGM Ormanspor, BOTAŞ'ı evinde devirdi!
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05 Mart 2022 16:37
Herbalife Nutrution Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 20. haftasında OGM Ormanspor, BOTAŞ ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi OGM Ormanspor 77-61 kazandı.

Salon: Sait Zarifoğlu

Hakemler: Alper Özgök, Abdullah İlik, Uğur Akyıldız

OGM Ormanspor: Robinson: 18, Sevgi Uzun 16, Mc Cowan 22, Damla Gezgin 4, Lucet 8, Gökşen Fitik 3, Meltem Avcı 6, Nazlı Bircan Gökdemir

BOTAŞ: Dubljevic 21, Ayşe Cora 6, Sehernaz Çidal, Tilbe Şenyürek 3, Davis 8, Hatice Pelin Gülçelik 2, Işık Alben 4, Jurjane 17

1. Periyot: 22-11

Devre: 40-33

3. Periyot: 58-46

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