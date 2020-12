Ogm materyal eba gov tr panel sınavlar EBA mini deneme sınavı) (01 Aralık Salı)

OGM MİNİ DENEME SINAVINA KATILMAK VE KAYIR OLMAK İÇİN GÜVENLİ LİNKE TIKLAYABİLİRSİNİZ

28 Haziran'da yapılmasına karar verilen YKS'den önce öğrenciler için MEB bir deneme sınavı gerçekleştirecek. YKS'ye hazırlanan 12'nci sınıf öğrencileri için çevrimiçi çözümlü mini deneme sınavları başlatılacak. İlki 30 Mayıs'ta gerçekleştirilecek sınavlar 2 oturum halinde yapılacak. Peki, online deneme sınavı nasıl yapılacak? YKS deneme sınavı saat kaçta başlayacak? OGM Materyal çevrimiçi sınavlar hakkında bilgi...Sınava katılmak isteyen öğrenciler her 2 oturum için de kayıt yaptırmak zorunda olacak. Öğrenciler, " http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/sinavlar.aspx " adresinden kayıt olabilecek.Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce planlanan 'OGM Materyal' projesi kapsamında, 2020 YKS'ye girecek adaylara yönelik toplamda 4 kez uygulanacağı belirtilen MEB mini deneme (online) sınavları gerçekleştiriyor. Büyük bir heyecanla bu yılki üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, online mini deneme sınavına yoğun ilgi gösteriyor.30 Mayıs 2020 Cumartesi akşamı gerçekleşecek olan sınavın ilk oturumu YKS-TYT kapsamındaki tüm dersleri kapsayacak.Saat 19.00'da başlayacak ve 70 dakika sürecek olan birinci oturumda öğrencilere matematik ile Türk dili ve edebiyatından 15'er, biyoloji, tarih, coğrafya, fizik, kimya, ve felsefe derslerinden de 5'er olmak üzere toplam 60 soru yöneltilecek.İkinci oturum YKS deneme sınavı (online) uygulaması ise, İngilizce'den olacak. Saat 21.00'de başlayacak ve 30 dakika sürecek olan ikinci oturumda öğrencilere 20 soru yöneltilecek.YKS MEB Mini Deneme Sınavı (online) Tarih ve Saat Bilgileri1.MEB Mini deneme sınavı; 30 Mayıs 2020 (1. oturum saat 19.00, 70 dakika. 2. oturum saat 21.00, 30 dakika.)2.MEB Mini deneme sınavı; 6 Haziran 2020 (1. oturum saat 19.00, 70 dakika. 2. oturum saat 21.00, 30 dakika.)3.MEB Mini deneme sınavı; 13 Haziran 2020 (1. oturum saat 19.00, 70 dakika. 2. oturum saat 21.00, 30 dakika.)4.MEB Mini deneme sınavı; 20 Haziran 2020 (1. oturum saat 19.00, 70 dakika. 2. oturum saat 21.00, 30 dakika.)Öğrencilerin her mini denemeden önce ön kayıt yaptırmaları gerekecek. Ön kayıt sınav saatinden 15 dakika öncesine kadar devam edecek. Kayıt yaptıran öğrenciler, sınava başlama saatinden 15 dakika önce sisteme giriş yaparak bekleme odasında bekleyebilecek. Öğrenciler sınav başladıktan sonra başvurmuş olsalar da sınava alınmayacak. Soruların doğru cevapları ve çözümleri aynı gün saat 21.30'da Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün resmi "Youtube" kanalından yayımlanacak.Öğrenciler mini deneme sınav sonuçlarını sınav süresi bittikten sonra sistem üzerinden T.C. kimlik numaraları ile öğrenebilecek. Mini deneme sınav sorularının PDF'leri, çözümleriyle birlikte, " ogmmateryal.eba.gov.tr " ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün " https://ogm.meb.gov.tr/ " adresinden pazar günü saat 13.00'ten itibaren yayımlanacak.Mini deneme sınavında sorulan sorular, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde görevli öğretmenler tarafından MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının yayımladığı sınav konularına uygun olarak hazırlandı. Sınav sonunda her öğrenciye karne de verilecek. Karnede Türkiye, il ve ilçe sıralaması da yer alacak.