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Oğlu transfer edilince istifa etti!

Denizlispor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Niyaz, oğlu Recep Niyaz'ın kulübe transfer olması nedeniyle istifa etti.

Kaynak: AA
Oğlu transfer edilince istifa etti!
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27 Temmuz 2018 12:09
Denizlispor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Niyaz'ın, oğlu Recep Niyaz'ın kulübe transfer olması nedeniyle istifa ettiği bildirildi.

Denizlispor'dan yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyesi İhsan Niyaz'ın, kulüp başkanı Mustafa Üstek ve başkan yardımcısı Taner Atilla ile görüşerek oğlu Recep Niyaz'ın takıma katılmasının ardından yönetici olarak kalmasının etik olmayacağını ifade ettiği ve istifa kararı aldığı belirtildi.

Başkan Mustafa Üstek'in, İhsan Niyaz'a bugüne kadar kulübe yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ettiğinin kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Mustafa Üstek'in kalmasını istemesi ve bu kararın gerçekleşecek olan ilk yönetim kurulu toplantısında tartışılmasını istemesine rağmen kararından vazgeçmeyen İhsan Niyaz'ın istifası kabul edilerek, göstermiş olduğu bu duyarlı davranış ve oğlu Recep Niyaz'ın transferi sırasında göstermiş olduğu anlayıştan dolayı kendisine teşekkür ederiz."

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