Öğle namazı saat kaçta? (26 Ekim) Cuma namazı saat kaçta? Ezan saatleri

Bugün cuma namazı hangi ilde saat kaçta okunacak? sorusunun yanıtını öğrenmek için haberimizden faydalanabilirsiniz. İşte 26 Ekim Cuma günü il il cuma namazı saatleri...

25 Ekim 2018 22:45
Öğle namazı saat kaçta? (26 Ekim) Cuma namazı saat kaçta? Ezan saatleri
Bugün cuma namazı saatleri il il burada! İlk teravih namazının kılınacağı bugün, cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 26 Ekim cuma günü için tüm illerde namaz vakitleri...
BUGÜN CUMA NAMAZI HANGİ İLDE SAAT KAÇTA?

Cuma namazı, her cuma günü öğle vakti müminler tarafından cemaatle kılınan önemli bir namazdır. 

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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

- Namaz kılanın önünden asla geçilmez. Eğer geçerseniz o kişinin namazı bozulur.

- İmam hutbe başladıktan sonra asla konuşulmaz. ve 2 rekat farz bitinceye kadar konuşulmamalı.

- 2 rekat farz kılındıktan sonra hemen cami terk edilmemeli. hiç olmazsa sonraki 4 rekat sünnette kılınıp elleri açıp dua ettikten sonra çıkmalı.

- İmkan ve zaman varsa hemen çıkmak yerine hep beraber dua ettikten sonra çıkmalı.

- Cuma namazına ne kadar erken giderseniz o kadar çok sevabı vardır.

CUMA NAMAZI KAÇ REKATI FARZDIR?

Cuma günü 16 rekat namaz kılınır. (Bunun iki rekatını kılmak farzdır. Öğle namazından daha kuvvetli farzdır.) Bunlar sırası ile şöyledir:

1- Önce, Cumanın dört rekatlık ilk sünneti kılınır. Bu sünnet, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sonra, cami içinde ikinci ezan ve hutbe okunur. Hutbe okunduktan sonra, ikamet okunup, cemaat ile Cuma namazının iki rekatlık farzı kılınır.

2- Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, dört rekatlık son sünneti kılınır. Bunun kılınışı öğle namazının ilk sünneti gibidir.

3- Bundan sonra, "Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya" diye niyet ederek, öğle namazının farzı gibi zuhr-i ahir denilen bir namaz kılınır.

4- Sonra da, sabah namazının sünneti gibi iki rekat vaktin sünneti kılınır. Bundan sonra, Ayet-el-kürsi ve tesbihler okunup, dua edilir.

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