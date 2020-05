Öğle namazı nasıl kılınır, kaç rekattır (Diyanet)

ÖĞLE NAMAZI KAÇTA KILINIR ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN



Müslümanlıkta farz olan namazın 5 vaktinden birisidir öğle namazı nasıl kılınır. Bu bilgiler ışığında en doğru şekilde yapılan namazlar büyük önem taşımaktadır. Öğle namazı güneşin gün içerisinde en yüksek noktaya ulaştığı endan ikindi vaktinin başladığı ana kadar devam eden sürede eda edilir. 10 rekat olan öğle namazı 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat far ve 2 rekat son sünnet namazlarından oluşur.Öğle namazı 4 rekat farz ve 4 rekat sünetten oluşur."Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir.İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir.Sübhaneke duası okunur."Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilirFatiha suresi okunurZamm-ı sure okunur"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir burada "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir."Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır."Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilirFatiha suresi okunurZamm-ı sure okunur"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.Rükü' dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir."Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir."Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilirEttehıyyatü okunur."Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilirFatiha suresi okunurZamm-ı sure okunurKur'an'dan bir sure okuruz"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir."Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,"Allahü Ekber" "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır..."Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilirFatiha suresi okunurZamm-ı sure okunur"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir."Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.Ayağa kalkarak Kıyama durulurBismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilirFatiha Suresi okunurZamm-ı sure okunur"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir."Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir.Oturarak Ettahiyyatu okunurAyağa kalkarak Kıyama durulurBismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilirFatiha Suresi okunur"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir."Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir."Allah'u Ekber" denir ve OturulurOturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam verilir."Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilirİki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir"Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilirFatiha Suresi okunurZamm-ı sure okunur"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir."Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.Ayağa kalkarak Kıyama durulur"Bismillahir rahmanir rahim" denilerek besmele çekilirFatiha Suresi okunurZammi sure okunur"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denirRükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.