Öğle namazı nasıl kılınır, kaç rekattır (Diyanet)

Öğle namazı nasıl kılınır bilgisi en doğru nasıl kılınır gibi durumlar için bilgilendirici değerlendirmeler bulunmaktadır. Bu şekilde yapılan aramalarda doğru bilgiye ulaşmak öğle namazı nasıl kılınır şeklinde kaç rekattır bilgisi de bir diğer soru olarak karşımıza çıkar. Öğle namazı kılınışı; sırasıyla 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekat olarak kılınır. Öğle namazı kaç rekattır: farz ve sünnetlerle birlikte 10 rekattır. İşte öğle namazı nasıl kılınır, kaç rekattır sorularının cevapları...

08 Mayıs 2020 02:28
Öğle namazı nasıl kılınır, kaç rekattır (Diyanet)
Müslümanlıkta farz olan namazın 5 vaktinden birisidir öğle namazı nasıl kılınır. Bu bilgiler ışığında en doğru şekilde yapılan namazlar büyük önem taşımaktadır. Öğle namazı güneşin gün içerisinde en yüksek noktaya ulaştığı endan ikindi vaktinin başladığı ana kadar devam eden sürede eda edilir. 10 rekat olan öğle namazı 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat far ve 2 rekat son sünnet namazlarından oluşur.
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 ÖĞLE NAMAZI NASIL KILINIR? KAÇ REKAT?

Öğle namazı 4 rekat farz ve 4 rekat sünetten oluşur.




ÖĞLE NAMAZI KILINIŞI - 4 REKAT İLK SÜNNET



1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir.

İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir.

Sübhaneke duası okunur.

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir burada "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2. Rekat

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü' dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir

Ettehıyyatü okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır



3. Rekat

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

Kur'an'dan bir sure okuruz

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

"Allahü Ekber" "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır...

4. Rekat

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

Oturuşta"Ettahiyyâtü" okunur

"Allahümme Salli" okunur

Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.



ÖĞLE NAMAZI KILINIŞI - 4 REKAT FARZI






1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Öğle namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet edilir

"Allahu Ekber" diyerek Tekbir alınır ve namaza başlanır

Subhaneke okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir.

Oturarak Ettahiyyatu okunur

3. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.



4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam verilir.

ÖĞLE NAMAZININ İKİ REKAT SON SÜNNETİNİN KILINIŞI

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir

İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir

"Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

"Bismillahir rahmanir rahim" denilerek besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

Zammi sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

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