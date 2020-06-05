Öğle namazı nasıl kılınır, kaç rekattır Diyanet) (06 Haziran Cumartesi)

Öğle namazı nasıl kılınır bilgisi en doğru nasıl kılınır gibi durumlar için bilgilendirici değerlendirmeler bulunmaktadır. Bu şekilde yapılan aramalarda doğru bilgiye ulaşmak öğle namazı nasıl kılınır şeklinde kaç rekattır bilgisi de bir diğer soru olarak karşımıza çıkar. Öğle namazı kılınışı; sırasıyla 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekat olarak kılınır. Öğle namazı kaç rekattır: farz ve sünnetlerle birlikte 10 rekattır. İşte öğle namazı nasıl kılınır, kaç rekattır sorularının cevapları...

05 Haziran 2020 22:49
Öğle namazı nasıl kılınır, kaç rekattır Diyanet) (06 Haziran Cumartesi)
Müslümanlıkta farz olan namazın 5 vaktinden birisidir öğle namazı nasıl kılınır. Bu bilgiler ışığında en doğru şekilde yapılan namazlar büyük önem taşımaktadır. Öğle namazı güneşin gün içerisinde en yüksek noktaya ulaştığı endan ikindi vaktinin başladığı ana kadar devam eden sürede eda edilir. 10 rekat olan öğle namazı 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat far ve 2 rekat son sünnet namazlarından oluşur.
ÖĞLE NAMAZI KAÇTA KILINIR ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN
 ÖĞLE NAMAZI NASIL KILINIR? KAÇ REKAT?

Öğle namazı 4 rekat farz ve 4 rekat sünetten oluşur.




ÖĞLE NAMAZI KILINIŞI - 4 REKAT İLK SÜNNET





Öğlen Namazı Nasıl Kılınır?

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya"

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.
Sübhaneke okunur.
Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha okunur: Zamm-ı sure okunur: (Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur).
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

Öğle Namazının Sünnet 2. Rekat Nasıl Kılınır?

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha okunur: Zamm-ı sure okunur: (Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur).

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
Ettehıyyatü okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

Öğle Namazının Sünnet 3. Rekat Nasıl Kılınır?

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure okunur: (Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur).
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Dördüncü rekat için ayağa kalkılır.

Öğle Namazının Sünnet 4. Rekat Nasıl Kılınır?

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"  

Fatiha okunur: Zamm-ı sure okunur: (Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur).
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
– Ettehıyyatü okunur.
– Salli ve Barik duaları okunur.
– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.
Hemen vakit kaybetmeden farza kalkılır.

Öğle Namazının 4 Rekat Farzının Kılınışı

Öğle Namazının Farzının 1. Rekatı Nasıl Kılınır?

Kamet getirilir.
Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının dört rekat farzını kılmaya"
Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.
– Sübhaneke okunur.
Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha okunur: Zamm-ı sure okunur: (Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur).
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

Öğle Namazının Farzının 2. Rekatı Nasıl Kılınır?

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure okunur: (Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur).
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur. Ettehıyyatü okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

Öğle Namazının Farzının 3. Rekatı Nasıl Kılınır?

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur:
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve dördüncü rekat için ayağa kalkılır.

Öğle Namazının Farzının 4. Rekatı Nasıl Kılınır?

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur:
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
– Ettehıyyatü okunur.
– Salli ve Barik duaları okunur.
– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.
"Allahümme entesselamü ve minkes selam tebarekte yazel celali vel ikram" … dendikten sonra.

Öğle Namazının 2 Rekat Son Sünnetinin Kılınışı

Öğle Namazı Son Sünnet 1. Rekat Nasıl Kılınır?

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının iki rekat son sünnetini kılmaya"
Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.
Sübhaneke okunur.
Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure okunur: (Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur).
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

Öğle Namazı Son Sünnet 2. Rekat Nasıl Kılınır?

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure okunur: (Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur).
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
– Ettehıyyatü okunur.
– Salli ve Barik duaları okunur.
– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir. Sonra, tesbihat ve dua ile Öğlen Namazı sonlandırılır.


Diğer Haberler

Freiburg haftayı galibiyetle açtı Almanya Ligi

Freiburg haftayı galibiyetle açtı
Ali Koç: 'Aziz Yıldırım da açıklama yapacaktır' Fenerbahçe

Ali Koç: "Aziz Yıldırım da açıklama yapacaktır"
Ali Koç: 'Özdemir'i ihraç etmek, mükafat olur' Fenerbahçe

Ali Koç: "Özdemir'i ihraç etmek, mükafat olur"
LA Galaxy, ırkçı paylaşım üzerine sözleşme feshetti Futbol

LA Galaxy, ırkçı paylaşım üzerine sözleşme feshetti
Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
Hollanda'dan futbola dönüş için 7 aşamalı plan! Hollanda Ligi

Hollanda'dan futbola dönüş için 7 aşamalı plan!
Ay tutulması canlı izle (5 Haziran 2020) Gündem

Ay tutulması canlı izle (5 Haziran 2020)
Fenerbahçe'nin 26 haftada yaşadıklarını ne kadar hatırlıyorsun? Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin 26 haftada yaşadıklarını ne kadar hatırlıyorsun?
Ay tutulması başladı mı, saat kaçta başlayacak? Gündem

Ay tutulması başladı mı, saat kaçta başlayacak?
Daha fazla göster
1

Dünyada koronavirüsle mücadelede son 24 saat
2

Sağlık Bakanı Koca, günün verilerini açıkladı
3

Milli sporcu ve engelliler için sözleşmeli öğretmenliğe atama takvimi belirlendi
4

Hırvatistan'da futbol geri dönüyor! Avrupa'da son gelişmeler
5

Okay Yokuşlu: "Seyircisiz oynamak oldukça sıkıcı"
6

Tottenham'ın ekonomik yapısını koronavirüs bozdu
7

15 ilde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
8

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı açıklaması
9

Hekimoğlu Trabzon'da iki kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
10

Trabzonspor'da teknik heyet ve sporcular altıncı kez Kovid-19 testinden geçti

yukarı ok