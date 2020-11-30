Sezon başında İngiliz ekibi Stoke City'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Oghenekaro Etebo gözden düştü.



Sürekli inişli çıkışlı performans sergileyen Nijeryalı oyuncu, Sivas maçında son 9, Kayseri sınavında da son 20 dakika süre almıştı. Feghouli ve Taylan tandeminden memnun kalan Terim, Rize mücadelesinde tecrübeli futbolcuyu hiç tercih etmedi.



Formasını orijinal mevkiisi orta saha olmayan Feghouli'ye kaptıran Etebo'nun da moralinin bir hayli bozulduğu öğrenildi.



