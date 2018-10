Bu sezonki performansın hakkında neler söylersin?

Bu sezon daha defansif bir rol üstlendin. Bu seni zorluyor mu?

Türkiye'de farklı hocalarla çalıştın. Onları nasıl anlatırsın?

Herkes takımdan ayrılacağını düşünüyordu ancak sen kalmayı tercih ettin, nasıl oldu?

Trabzonspor Müzesi'ni gezerken neler hissettin?

Taraftara bir mesajın var mı?

Nwakaeme transfer olmadan önce görüştünüz mü?

Birçok futbolcunun aksine şehirde gezmeyi seviyorsun. Tavla oynuyorsun, kuymak yiyorsun.

performansıyla zaman zaman eleştirilen ancak karakteriyle her zaman takdir toplayan, önemli açıklamalar yaptı. Kötü başladığı sezonda gol attığı Galatasaray maçıyla birlikte yükselişe geçen, mevkiinde alternatifsiz olan 25 yaşındaki futbolcunun sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:Futbolda inişler ve çıkışlar vardır. Kulüpler de bunları yaşıyor. Biz de yaşıyoruz. Ama her zaman yolumuza devam ediyoruz. Bu yıl oynadıkça, maçları geçirdikçe ve özgüven kazandıkça performansımın daha da yukarıya çıkacağına inanıyorum. Bunu zaman da gösterecek.Orta sahanın her bölgesinde oynamaya alışkın biriyim. Modern futbolda da bunu yapıp hoca için kullanışlı bir oyuncu olmanız gerekiyor. Modern futbolun en çok istediği şeylerden biri bu.Bordo-mavili takıma 3 yıl önce gelen Ogenyi Onazi, Trabzon mutfağına da fazlasıyla meraklı... Peynir, tereyağı ve mısır unuyla yapılan kuymağa bayıldığını söyleyen 25 yaşındaki oyuncu, keyfine düşkün olduğunu vurguluyor.Ersun Yanal ve Rıza Çalımbay iyi hocalardı. Ancak Ünal Karaman'ı farklı yapan bu sene sezon öncesi kampına katıldığımda istediklerini bize aktarma şekliydi. Hoca gerçekten ne istediğini bilen biri.Kalma nedenim hocamızın davranışlarıydı. Dünya Kupası'nın ardından birçok teklif aldım ama menajerime önce hocayla tanışmak istediğimi söyledim. Hoca ile tanıştıktan sonra kalmaya karar verdim. Daha önce de teklifler gelmişti ancak kulübü ve camiayı çok seviyorum. Hoca ile konuştuktan sonra kalma kararım kesinleşti.O kupaları gördüğümde gururlandım. Benim de hayalim buradan ayrılmadan o kupaların yanına yenisini koymak olacak. Ligde ilk 7 haftada bir istikrarsızlık yaşadık ama şundan eminim; lig sona erdiğinde ilk dördün içerisinde yer alacağız. Sonuna kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.Kaybettiğimizde ne kadar üzüldüklerini çok iyi biliyoruz. Sevgilerini ve yaşadıkları acıları kalbimizde hissediyoruz. Ne olursa olsun bizi desteklemelerini istiyoruz. Ben geleceğimi tanrının ellerine bırakmış durumdayım. Ne olacağını zaman gösterecek.Trabzonsporlu yetkililer, Nwakaeme'yi alabileceklerini söyleyip fikrimi sordular. Ben de milli takımda birlikte oynadığımızı ve çok iyi bir insan olduğunu söyledim. Ve sonuç olarak kendisi buraya geldi. Şükürler olsun transferi gerçekleşti ve şu an birlikte çalışıyoruz.Benim hayat tarzım bu. İnsanların içerisinde olmayı seviyorum. Nijerya'da da böyle yaşıyorum. Şu an bulunduğum konum benim için bir ayrıcalık olabilir ama asla bunu bir fırsata çevirmem, kötü amaçlarda kullanmak istemem. Sonuçta hepimiz insanız.