Ogeday Girişken Survivor 2024 All Star'da | Ogeday Girişken kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor 2024 yarışmacı kadrosu Acun Ilıcalı tarafından açıklanmaya devam ediyor. Son olarak yarışmaya dahil olan üçüncü isim Ogeday Girişken oldu. Survivor 2017'de ilk kez mücadele eden ve hırsı, parkurdaki hızı ile dikkatleri üzerine çeken Ogeday Girişken o sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı. Son olarak 2022 All Star'da mücadele eden Ogeday Girişken, 2024 All Star kadrosuna adını yazdırdı. Peki Ogeday Girişken kimdir?Survivor, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Survivor All Star'ın Nihat Altınkaya ve Nagihan Karadere'den sonra üçüncü yarışmacısı da belli oldu.Instagram hesabından yarışmacıları açıklamaya başlayan Acun Ilıcalı, son olarak Ogeday Girişken'in kadroda yer alacağını duyurdu.Ilıcalı Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Survivor 2017'nin şampiyonu Ogeday Girişken Survivor All Star 2024'te olacak. Yarışmalara konsantre bir Ogeday'ın iddialı bir yarışmacı olacağından şüphem yok" ifadelerini kullandı.Ogeday Girişken 1992 yılında Adana'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına yaşadığı şehirde başlayan Ogeday Girişken Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü okumaya hak kazandı. Daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı. Sporcu kimliği ile sık sık adından söz ettiren Ogeday o yıllarda da ilgililer tarafından dikkat topladı ve beraberinde kürek sporu dalında Fenerbahçe'de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı.Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor yarışmasına katıldı. Yarışmanın başlamasının ardından Ogeday gerek karakteri ile gerek parkurlardaki performansı ile kısa zamanda bir adım öne geçmeyi başardı ve o sezonun şampiyonu oldu. Litvanya'da dünya çapında gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası'nda yarışmayı 8. sırada tamamladı. Ogeday Girişken, 2018 yılında Bir Litre Gözyaşı dizisinde "Teoman" karakteriyle oyunculuk hayatına adımını attı. Daha sonra 2019 yılında Savaşçı dizisinde "Astsubay Çavuş Demir Döğer" karakterini canlandırdı. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmiştir.