OG Anunoby, 2 hafta daha kadro dışı!

Toronto Raptors koçu Nick Nurse, forvet OG Anunoby'nin parmağının kırılması sonrası dinlenme sürecinde iki hafta daha parkelerden uzak kalacağını doğruladı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Anunoby'nin bu süre sonunda yeniden değerlendirileceği bildirildi.



Raptors'ın son beş maçını kaçıran Anunoby'nin, Pazartesi günü bir el cerrahisi uzmanıyla görüştüğü ve ameliyatın tavsiye edilmediği belirtildi.



Aralık 2020'de Raptors ile ile dört yıllığı 72 milyon dolarlık bir sözleşme uzatması imzalayan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon oynadığı 42 maçta sayı (17.5), ribaund (5.5), asist (2.6) ve top çalma (1.5) ortalamalarında kariyer rekorlarına ulaşmış durumda.



