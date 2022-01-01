Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

OG Anunoby, 2 hafta daha kadro dışı!

Toronto Raptors koçu Nick Nurse, forvet OG Anunoby'nin parmağının kırılması sonrası dinlenme sürecinde iki hafta daha parkelerden uzak kalacağını doğruladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors koçu Nick Nurse, forvet OG Anunoby'nin parmağının kırılması sonrası dinlenme sürecinde iki hafta daha parkelerden uzak kalacağını doğruladı.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Anunoby'nin bu süre sonunda yeniden değerlendirileceği bildirildi.

Raptors'ın son beş maçını kaçıran Anunoby'nin, Pazartesi günü bir el cerrahisi uzmanıyla görüştüğü ve ameliyatın tavsiye edilmediği belirtildi.

Aralık 2020'de Raptors ile ile dört yıllığı 72 milyon dolarlık bir sözleşme uzatması imzalayan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon oynadığı 42 maçta sayı (17.5), ribaund (5.5), asist (2.6) ve top çalma (1.5) ortalamalarında kariyer rekorlarına ulaşmış durumda.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal