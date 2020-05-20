Oflu Hocanın Şifresi nerede çekildi, hangi şehirde

Oflu Hocanın Şifresi, televizyon ekranlarına seyircileri güldürmek için geliyor. Komedi filmlerinin müdavimleri ise Oflu Hocanın Şifresi filmi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek istiyor. Oflu Hoca'nın Şifresi 2014 yapımı, komedi türündeki Türk filmidir. Adem Kılıç'ın yönetmenliğini yaptığı filmin senaryosu Engin Elgün, Hilmi Köksal Alişanoğlu ve Ferhat Ergün tarafından yazılmıştır.Başrollerinde Çetin Altay , Ahmet Varlı , Köksal Engür, Didem Balçın, Başak Daşman , Tarık Papuççuoğlu ve Ahmet Kural gibi isimlerin yer aldığı film Oflu Hoca'nın çekimleri Lüleburgaz da gerçekleşmiştir.Oflu Hoca için sıradan bir gündür. Çünkü o her gün yerel kanalda, abuk sorulara yanıt vermekte, yöredeki her dişi için bir tehlike unsuru haline gelmiş babasını zaptetmeye çalışmaktadır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, Hoca'nın da gençliğinde futbol oynadığı Doğanspor Kulübü'ne bir başkan gerekmektedir. Oflu Hoca ile hiçbir özellik taşımayan ve güven vermeyen Müteahhit Ahmet'in başkanlık mücadelesi inanılmaz olaylar eşliğinde başlar.Çetin Altay – Oflu HocaAhmet Varlı – Müteahhit AhmetKöksal Engür – Ali OsmanDidem Balçın – AsiyeBaşak Daşman – ÜmmiyeTarık Papuççuoğlu – ÜrologMehtap Bayri – MeryemEser Eyüboğlu – KadirFüruzan Asena Ongan – NurOnur Dilber – İdrisDeha Beşyıldız – MetinTimur Ölkebaş – PompacıAli Demirel – LemiCeyhun Gen – ZekiEmin Albayrak – Yaşarİsrafil Köse – ManavBuket Dereoğlu – ModeratörYılmaz Vural – OyuncuÖzlem Savaş – ÜrologAhmet Kural – Bakan