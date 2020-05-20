Oflu Hocanın Şifresi nerede çekildi, hangi şehirde

Türk komedisi Oflu Hocanın Şifresi filminde Doğanspor adında yerel bir futbol kulübünün başkanlık seçimleri için yarışan başkan adayları arasında gelişen komik olayları konu alıyor. Peki Oflu Hocanın Şifresi konusu ne ve oyuncuları kimler?

20 Mayıs 2020 16:11
Oflu Hocanın Şifresi nerede çekildi, hangi şehirde
Oflu Hocanın Şifresi, televizyon ekranlarına seyircileri güldürmek için geliyor. Komedi filmlerinin müdavimleri ise Oflu Hocanın Şifresi filmi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek istiyor. Oflu Hoca'nın Şifresi 2014 yapımı, komedi türündeki Türk filmidir. Adem Kılıç'ın yönetmenliğini yaptığı filmin senaryosu Engin Elgün, Hilmi Köksal Alişanoğlu ve Ferhat Ergün tarafından yazılmıştır.
OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrollerinde Çetin Altay , Ahmet Varlı , Köksal Engür, Didem Balçın, Başak Daşman , Tarık Papuççuoğlu ve Ahmet Kural gibi isimlerin yer aldığı film Oflu Hoca'nın çekimleri Lüleburgaz da gerçekleşmiştir.

OFLU HOCANIN ŞİFRESİ FİLMİ KONUSU

Oflu Hoca için sıradan bir gündür. Çünkü o her gün yerel kanalda, abuk sorulara yanıt vermekte, yöredeki her dişi için bir tehlike unsuru haline gelmiş babasını zaptetmeye çalışmaktadır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, Hoca'nın da gençliğinde futbol oynadığı Doğanspor Kulübü'ne bir başkan gerekmektedir. Oflu Hoca ile hiçbir özellik taşımayan ve güven vermeyen Müteahhit Ahmet'in başkanlık mücadelesi inanılmaz olaylar eşliğinde başlar.

OFLU HOCANIN ŞİFRESİ FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Çetin Altay – Oflu Hoca
Ahmet Varlı – Müteahhit Ahmet
Köksal Engür – Ali Osman
Didem Balçın – Asiye
Başak Daşman – Ümmiye
Tarık Papuççuoğlu – Ürolog
Mehtap Bayri – Meryem
Eser Eyüboğlu – Kadir
Füruzan Asena Ongan – Nur
Onur Dilber – İdris
Deha Beşyıldız – Metin
Timur Ölkebaş – Pompacı
Ali Demirel – Lemi
Ceyhun Gen – Zeki
Emin Albayrak – Yaşar
İsrafil Köse – Manav
Buket Dereoğlu – Moderatör
Yılmaz Vural – Oyuncu
Özlem Savaş – Ürolog
Ahmet Kural – Bakan

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