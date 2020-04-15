Oflu Hoca'nın Şifresi 2 hangi kanalda, konusu ne, başrolü, oyuncu kadrosu

Komedi türündeki Oflu Hoca'nın Şifresi 2 için kahkaha tufanına hazır olun. Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak olan yapımın başrolünde Çetin Altay, Ahmet Varlı, Köksal Engür gibi ünlü isimler yer alıyor. Filmin konusu ve oyuncuları merak edilirken çekildiği yerler izleyicide hayranlık uyandırıyor. Peki Oflu Hoca'nın Şifresi 2 filmi nerede çekildi? Oflu Hoca'nın Şifresi 2 filmi konusu ne, oyuncuları kim?

15 Nisan 2020 17:30
Oflu Hoca'nın Şifresi 2 hangi kanalda, konusu ne, başrolü, oyuncu kadrosu
Oflu Hoca'nın Şifresi 2 filminde, Ahmet, başkanlığı kaptırdığı için hala Oflu'ya çok kızgındır. Oflu Hoca yüzünden hem itibarını hem parasını kaybetmiştir. Peki Oflu Hocanın Şifresi filmi nerede çekildi? Oflu Hocanın Şifresi'nin oyuncuları kimler, konusu ne?
KONUSU

Ahmet, başkanlığı kaptırdığı için hala Oflu'ya çok kızgındır. Oflu Hoca yüzünden hem itibarını hem parasını kaybetmiştir. Tekrar başkan olmanın yollarını ararken zengin müteahhit İdris, oğlu Şaban'a Nur'u ister. Ahmet kendini kurtarmak için hemen kabul eder. Durumu öğrenen Kadir ve Oflu, Nur'u kaçırmaya karar verirler. Ama Nur'u kaçırırken yanlışlıkla Ahmet'in halasını kaçırırlar. Hala, Ali Osman'a evvelden beri aşıktır, onunla evlenmek ister. Ama Ali Osman bu durumu istememektedir. Hala, Ali Osman'ı ikna ederse Arsin'deki arsaları Ahmet'in üstüne yapacağını söyler. Teklifi duyan Ahmet hemen çark eder, Oflu'ya babasını bu evliliğe ikna ederse Nur'u Kadir'e vereceğini söyler. Ama aklında başka bir plan vardır.

Oflu Hoca'nın Şifresi 2 Yönetmeni: Adem Kılıç

Oflu Hoca'nın Şifresi 2 Oyuncuları: Çetin Altay, Ahmet Varlı, Köksal Engür, Başak Daşman, Nihan Büyükağaç

Oflu Hoca'nın Şifresi 2 Türü: Komed

Oflu Hoca'nın Şifresi 2 Yapım Yılı: 2016 (110 dk)

Oflu Hoca'nın Şifresi 2 Vizyon Tarihi: 13 Mayıs 2016 Cuma

Oflu Hoca'nın Şifresi 2 Senaryo: Uğur Kandemir Arpacı, Zeynep Kaya

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OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Oflu Hoca'nın çekimleri Trabzon'da gerçekleşmiştir.

OYUNCULARI

Çetin Altay – Oflu Hoca
Ahmet Varlı – Müteahhit Ahmet
Köksal Engür – Ali Osman
Başak Daşman – Ümmiye
Nihan Büyükağaç – Asiye
Mehtap Bayri – Meryem
Eser Eyüboğlu – Kadir
Cem Atik – Muhabir
İsrafil Köse – Manav
Buket Dereoğlu – Moderatör
Ayşegül Günay – Şehriye
Seymen Aydın
Furuzan Asena Ongun
Yusuf Güney

OFLU HOCANIN ŞİFRESİ 2 FRAGMAN İZLE

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