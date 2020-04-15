Oflu Hoca'nın Şifresi 2 hangi kanalda, konusu ne, başrolü, oyuncu kadrosu
Komedi türündeki Oflu Hoca'nın Şifresi 2 için kahkaha tufanına hazır olun. Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak olan yapımın başrolünde Çetin Altay, Ahmet Varlı, Köksal Engür gibi ünlü isimler yer alıyor. Filmin konusu ve oyuncuları merak edilirken çekildiği yerler izleyicide hayranlık uyandırıyor. Peki Oflu Hoca'nın Şifresi 2 filmi nerede çekildi? Oflu Hoca'nın Şifresi 2 filmi konusu ne, oyuncuları kim?
Oflu Hoca'nın Şifresi 2 filminde, Ahmet, başkanlığı kaptırdığı için hala Oflu'ya çok kızgındır. Oflu Hoca yüzünden hem itibarını hem parasını kaybetmiştir. Peki Oflu Hocanın Şifresi filmi nerede çekildi? Oflu Hocanın Şifresi'nin oyuncuları kimler, konusu ne?
KONUSU
Ahmet, başkanlığı kaptırdığı için hala Oflu'ya çok kızgındır. Oflu Hoca yüzünden hem itibarını hem parasını kaybetmiştir. Tekrar başkan olmanın yollarını ararken zengin müteahhit İdris, oğlu Şaban'a Nur'u ister. Ahmet kendini kurtarmak için hemen kabul eder. Durumu öğrenen Kadir ve Oflu, Nur'u kaçırmaya karar verirler. Ama Nur'u kaçırırken yanlışlıkla Ahmet'in halasını kaçırırlar. Hala, Ali Osman'a evvelden beri aşıktır, onunla evlenmek ister. Ama Ali Osman bu durumu istememektedir. Hala, Ali Osman'ı ikna ederse Arsin'deki arsaları Ahmet'in üstüne yapacağını söyler. Teklifi duyan Ahmet hemen çark eder, Oflu'ya babasını bu evliliğe ikna ederse Nur'u Kadir'e vereceğini söyler. Ama aklında başka bir plan vardır.