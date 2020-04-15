Oflu Hoca'nın Şifresi 2 hangi kanalda, konusu ne, başrolü, oyuncu kadrosu

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OFLU HOCANIN ŞİFRESİ 2 FRAGMAN İZLE

Oflu Hoca'nın Şifresi 2 filminde, Ahmet, başkanlığı kaptırdığı için hala Oflu'ya çok kızgındır. Oflu Hoca yüzünden hem itibarını hem parasını kaybetmiştir. Peki Oflu Hocanın Şifresi filmi nerede çekildi? Oflu Hocanın Şifresi'nin oyuncuları kimler, konusu ne?Ahmet, başkanlığı kaptırdığı için hala Oflu'ya çok kızgındır. Oflu Hoca yüzünden hem itibarını hem parasını kaybetmiştir. Tekrar başkan olmanın yollarını ararken zengin müteahhit İdris, oğlu Şaban'a Nur'u ister. Ahmet kendini kurtarmak için hemen kabul eder. Durumu öğrenen Kadir ve Oflu, Nur'u kaçırmaya karar verirler. Ama Nur'u kaçırırken yanlışlıkla Ahmet'in halasını kaçırırlar. Hala, Ali Osman'a evvelden beri aşıktır, onunla evlenmek ister. Ama Ali Osman bu durumu istememektedir. Hala, Ali Osman'ı ikna ederse Arsin'deki arsaları Ahmet'in üstüne yapacağını söyler. Teklifi duyan Ahmet hemen çark eder, Oflu'ya babasını bu evliliğe ikna ederse Nur'u Kadir'e vereceğini söyler. Ama aklında başka bir plan vardır.Adem Kılıç: Çetin Altay, Ahmet Varlı, Köksal Engür, Başak Daşman, Nihan BüyükağaçKomed2016 (110 dk)13 Mayıs 2016 CumaUğur Kandemir Arpacı, Zeynep KayaOflu Hoca'nın çekimleri Trabzon'da gerçekleşmiştir.Çetin Altay – Oflu HocaAhmet Varlı – Müteahhit AhmetKöksal Engür – Ali OsmanBaşak Daşman – ÜmmiyeNihan Büyükağaç – AsiyeMehtap Bayri – MeryemEser Eyüboğlu – KadirCem Atik – Muhabirİsrafil Köse – ManavBuket Dereoğlu – ModeratörAyşegül Günay – ŞehriyeSeymen AydınFuruzan Asena OngunYusuf Güney