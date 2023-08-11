Ofis Yem Gıda halka arz sonuçları: Ofis Yem Gıda halka arz borsada ne zaman işlem görecek?

Şirket, karma yem sektöründe faaliyet göstermektedir. Ofis Yem'in içinde bulunduğu karma yem sektörü; hububatlar, yağlı tohumlar gibi bitkisel üretimden elde edilen, değirmencilik, nişastacılık, şeker yan ürünleri, yağlı tohum küspeleri gibi gıda sektöründen elde edilen ürünleri hayvan ihtiyaçlarına göre işleyip vitamin, mineraller ve premikslerle karıştırarak en uygun formda ve maliyette hayvancılığın istifadesine sunan bir sektördür.Ofis Yem'in üretmiş olduğu yem ürünleri 4 ana gruptan oluşmaktadır. Bunlar, besi yem grupları, süt yem grupları, kuzu başlangıç, kuzu büyütme, toklu besi, koyun süt ve kedi sütü ürünlerinden oluşan küçükbaş yem grupları ile etli piliç yemi, etli civciv yemi, yumurta civciv yemi ve gezen tavuk ürünlerinden oluşan kanatlı yem gruplarıdır. 2020, 2021, 2022 yılları itibarıyla sırasıyla toplam 572 bin, 651 bin, 666 bin ton besi, süt, küçükbaş, kanatlı yem üretimleri gerçekleşmiştir.Ofis Yem Gıda'nın 14 Ağustos pazartesi günü başvuru sonucunun açıklanması halinde 16-17-18 Ağustos'ta Borsa İstanbul'da "" koduyla işlem görmeye başlaması bekleniyor.Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Ofis Yem Gıda Sanayi Ve Ticaret AŞ'nin Halka Arz başvurusunu onayladı.SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in 130 milyon TL olan mevcut sermayesinin 146,25 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 16,25 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Galip Yeşilbaş'a ait 2,6 milyon TL, Salih Yeşilbaş'a ait 2,6 milyon TL ve Selim Yeşilbaş'a ait 1,3 milyon TL olmak üzere toplam 22,75 milyon TL nominal değerli paylar halka arza konu edilecek.1 TL nominal değerli paylar 27,20 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacakOfis Yem Gıda hissesi 27,20 TL'den halka arz olacak.Ofis Yem Gıda halka arz tarihi 10-11 Ağustos 2023 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi ise 2 gün oldu.Ofis Yem Gıda hissesinin sembolü "" olacak.Ofis Yem Gıda halka arzının büyüklüğü 618 milyon TL olarak açıklandı.Ofis Yem Gıda'nın halka arz açıklık oranı 15,56%'dır. Toplamda 22,75 milyon adet lot dağıtılacaktır.Ofis Yem Gıda şirketinin 7 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 20%'si Galip Yeşilbaş'a, 20%'si Salih Yeşilbaş'a, 15%'i Ofis Holding'e, 12,50%'si Bekir Taşkaldıran'a, 12,50%'si Agah Mamaloğlu'na, 10%'u Selim Yeşilbaş'a ve 10%'u Muzaffer Daşkın'a aittir.İşletme yönetim anlayışında değişik dönemlerde çeşitli akımlar var olagelmiştir.Her ne kadar bu akımlar firmadan firmaya değişiklik gösterse de, kimi zaman toplam kalite anlayışı, kimi zaman müşteri odaklılık, kimi zaman da rekabetçi olabilme yeteneği daha da öne çıkmıştır. Aslında doğru olan bu üç faktörü bir potada yoğurabilmektir. Bu nedenledir ki, biz bu akımların hepsine aynı derecede önem verdik ve bu akımların firmamıza kattığı artı değerleri objektif olarak gördük. Ancak bizi biz yapan asıl değerin, Anadolu esnaflık anlayışı diye nitelendirdiğimiz kültürümüzü korumamız olduğunu hiçbir zaman unutmadık. İşletmelerimize yön veren itici güç bu öğelerin sağlıklı bir şekilde harmanlanması ve korunması ile oluşmuştur.