Ofis Yem Gıda halka arz ne zaman, eşit mi, oransal mı? Ofis Yem kimin, halka arz hangi bankalarda, fiyatı ne kadar, alınır mı?

SPK'ya başvuru yapan Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. şirketine bugün onay çıktı. Ofis Yem halka arzında dağıtılacak payların yüzde ''15,56''sı halka açık olacak. Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. halka arzı '' Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'' tarafından gerçekleşecek.Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Ofis Yem Gıda Sanayi Ve Ticaret AŞ'nin Halka Arz başvurusunu onayladı.SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in 130 milyon TL olan mevcut sermayesinin 146,25 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 16,25 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Galip Yeşilbaş'a ait 2,6 milyon TL, Salih Yeşilbaş'a ait 2,6 milyon TL ve Selim Yeşilbaş'a ait 1,3 milyon TL olmak üzere toplam 22,75 milyon TL nominal değerli paylar halka arza konu edilecek.1 TL nominal değerli paylar 27,20 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak16.250.000 Lot2.600.000 Lot (Galip Yeşilbaş)2.600.000 Lot (Salih Yeşilbaş)1.300.000 Lot (Selim Yeşilbaş)Ofis Yem halka arzı ''''' yöntemiyle gerçekleşecek.Ofis Yem halka arzında payların yüzde 15,56'isıhalka açık olacaktır.Ofis Yem halka arzında toplamda 22,750,000 lot dağıtılacak.Ofis Yem halka arzında T1-T2 bakiye kullanılabilecek.Ofis Yem halka arzında fiyat '''' lira olacak.Ofis Yem halka arz büyüklüğü '''' Milyon Lira olacak.- %50-60 Finansal borçların kapatılması.- %10-20 İşletme sermayesi.- %15-20 Yatırım harcamaları.- 1 Yıl 6 Ay, İhraççı.- 180 Gün, Ortaklar.İşletme yönetim anlayışında değişik dönemlerde çeşitli akımlar var olagelmiştir.Her ne kadar bu akımlar firmadan firmaya değişiklik gösterse de, kimi zaman toplam kalite anlayışı, kimi zaman müşteri odaklılık, kimi zaman da rekabetçi olabilme yeteneği daha da öne çıkmıştır. Aslında doğru olan bu üç faktörü bir potada yoğurabilmektir. Bu nedenledir ki, biz bu akımların hepsine aynı derecede önem verdik ve bu akımların firmamıza kattığı artı değerleri objektif olarak gördük. Ancak bizi biz yapan asıl değerin, Anadolu esnaflık anlayışı diye nitelendirdiğimiz kültürümüzü korumamız olduğunu hiçbir zaman unutmadık. İşletmelerimize yön veren itici güç bu öğelerin sağlıklı bir şekilde harmanlanması ve korunması ile oluşmuştur.