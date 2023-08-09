SPK'ya başvuru yapan Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. şirketine bugün onay çıktı. Ofis Yem halka arzında dağıtılacak payların yüzde ''15,56''sı halka açık olacak. Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. halka arzı '' Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'' tarafından gerçekleşecek. Ofis Yem Gıda halka arz kaç lot verir, düşer? Ofis Yem halka arz helal mi, katılım endeksine uygun mu?500 Bin katılım – 46 Lot (1252 TL).1 Milyon katılım – 23 Lot (625 TL).1.2 Milyon katılım – 19 Lot (517 TL).1.4 Milyon katılım – 16 Lot (435 TL).1.6 Milyon katılım – 14 Lot (380 TL).1.8 Milyon katılım – 13 Lot (354 TL).2 Milyon katılım – 11 Lot (300 TL) dağıtabilir.Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Ofis Yem Gıda Sanayi Ve Ticaret AŞ'nin Halka Arz başvurusunu onayladı.SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in 130 milyon TL olan mevcut sermayesinin 146,25 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 16,25 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Galip Yeşilbaş'a ait 2,6 milyon TL, Salih Yeşilbaş'a ait 2,6 milyon TL ve Selim Yeşilbaş'a ait 1,3 milyon TL olmak üzere toplam 22,75 milyon TL nominal değerli paylar halka arza konu edilecek.1 TL nominal değerli paylar 27,20 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacakOfis Yem Gıda hissesi 27,20 TL'den halka arz olacak.Ofis Yem Gıda halka arz tarihi 10-11 Ağustos 2023 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi ise 2 gün oldu.Ofis Yem Gıda hissesinin sembolü "" olacak.Ofis Yem Gıda halka arzının büyüklüğü 618 milyon TL olarak açıklandı.Ofis Yem Gıda'nın halka arz açıklık oranı 15,56%'dır. Toplamda 22,75 milyon adet lot dağıtılacaktır.Ofis Yem Gıda şirketinin 7 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 20%'si Galip Yeşilbaş'a, 20%'si Salih Yeşilbaş'a, 15%'i Ofis Holding'e, 12,50%'si Bekir Taşkaldıran'a, 12,50%'si Agah Mamaloğlu'na, 10%'u Selim Yeşilbaş'a ve 10%'u Muzaffer Daşkın'a aittir.İşletme yönetim anlayışında değişik dönemlerde çeşitli akımlar var olagelmiştir.Her ne kadar bu akımlar firmadan firmaya değişiklik gösterse de, kimi zaman toplam kalite anlayışı, kimi zaman müşteri odaklılık, kimi zaman da rekabetçi olabilme yeteneği daha da öne çıkmıştır. Aslında doğru olan bu üç faktörü bir potada yoğurabilmektir. Bu nedenledir ki, biz bu akımların hepsine aynı derecede önem verdik ve bu akımların firmamıza kattığı artı değerleri objektif olarak gördük. Ancak bizi biz yapan asıl değerin, Anadolu esnaflık anlayışı diye nitelendirdiğimiz kültürümüzü korumamız olduğunu hiçbir zaman unutmadık. İşletmelerimize yön veren itici güç bu öğelerin sağlıklı bir şekilde harmanlanması ve korunması ile oluşmuştur.