Off-road sporcularından Ermenistan sınırında gösteri!

Türkiye'den "Rotamız Gardaşlık" sloganıyla Nahçıvan'a gelen off-road sporcuları, Ermenistan sınırındaki Batabat Yaylası'nda gösteri düzenledi.



Dışişleri Bakanlığı ile Ordu Valiliğinin himayesinde, Fatsa Belediyesinin de katkılarıyla bir araya gelen Fatsa Off-Road Kulübü (FATOFF), Ordu Kano Kulübü (ORKADO), Iğdır Off-Road Kulübü ve Eksi 36 Off-Road Kulübü, Nahçıvan'ın Şahbuz kentine bağlı Batabat Yaylası'ndaki gösteri için yola çıktı.



Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının asılı olduğu araçlarıyla konvoy halinde hareket eden sporcular, zorlu bir kar tırmanışının ardından 2 bin 300 rakımlı yaylaya ulaştı.



Sporcular, yoğun kar yağışı ve fırtınaya aldırış etmeden Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine katkı sunmak amacıyla geldikleri bölgede off-road gösterileri sergiledi.



Etkinlikte sporculara eşlik eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, AA muhabirine, Türkiye'den gelen off-road ekibi ve Azerbaycan'dan katılan araçlarla birlikte Batabat Yaylası'nda sergilenen gösterinin ilgi gördüğünü söyledi.



Yaylada görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğünü aktaran Kibar, "Azerbaycan'ın sıfır noktasına çıktık. Zorbulak denilen bir bölgedeyiz. Burada kar kalınlığı yaklaşık 1,5 metre, hava çok soğuk ve çok keyifli bir etkinlik oldu. Tabi zaman zaman kara saplanma durumları, ufak tefek aksilikler oluyor ama ekibimizin büyük çoğunluğu tecrübeli pilotlardan oluşuyor." diye konuştu.



Fatsa Off-Road Kulübü Başkanı Üzeyir Erdoğan da hem projenin hem de yapılan gösterinin Nahçıvan halkından beğeni aldığını belirterek, "Batabat Yaylası'na gelen Azerbaycan halkının, burada yaptığımız etkinlikle güzel bir organizasyon izlemelerine vesile olduk. Keyif aldıklarını düşünüyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimizle buluşmanın heyecanı hala içimizde. Burada hava ne kadar soğuk olursa olsun onların sıcaklığı bizleri ısıttı." ifadelerini kullandı.





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