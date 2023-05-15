Fenerbahçe, Augsburg'a kiralık gönderdiği Berisha'dan gelecek 4.5 milyon Euro bonservis bedelini, Dinamo Zagreb forması giyen Dominik Livakovic'e ayırmayı planlıyor.
Sabah Spor, sarı-lacivertlilerin transfer etmek için görüşmeleri sıklaştırdığı Hırvat kaleciyi mercek altına aldı. İşte performansı ve hayatında öne çıkan detaylar:
-Babasının yönlendirmesiyle 6 yaşına kadar basketbol ve voleybol oynadı. Ancak eski bir futbol antrenörü olan dedesinin tavsiyesiyle futbolda yeteneklerini sergilemeye başladı.
-Kariyer basamaklarını hızlı çıkan Hırvat kaleci, 4 yıl üst üste (2019, 2020, 2021, 2022) ülkesinin en iyi eldiveni ödülünü aldı.
-3 takımda (Dinamo Zagreb, NK Zagreb, HNK Zadar) forma giyen Livakovic, ülkesi Hırvatistan'ın dışına çıkmadı.
-Bu sezon kalesine 99 şut gelen 28 yaşındaki isim, 74'ünde geçit vermezken %74 başarıya imza attı. Bu değeriyle Hırvatistan Ligi'nin en iyi 4. eldiveni oldu.
-Kulüp kariyerinde 390 maça çıkıp 159 karşılaşmada gol yemezken bu süreçte sadece 388 kez ağlarını düşürdü.
-Deneyimli file bekçisi, kariyerinde sadece 1 sakatlık yaşadı. 1 kez de kırmızı kart gördü. 2022 Dünya Kupası'nda seri penaltı atışlarındaki başarısıyla hafızalara kazınan Livakovic, kariyerinde toplamda 14 penaltı kurtardı.
-Maçlardan önce vücut ritmini düzenlemek amacıyla güneş banyosu yapan Livakovic, bunu gelenek haline getirdi. Babası Zdravko Livakovic, Hırvatistan eski Ulaştırma Bakanı. Annesi Manuela Skoblar, Yugoslav futbolunun efsanesi Josip Skoblar'ın kuzeni.
Sabah Spor, sarı-lacivertlilerin transfer etmek için görüşmeleri sıklaştırdığı Hırvat kaleciyi mercek altına aldı. İşte performansı ve hayatında öne çıkan detaylar:
-Babasının yönlendirmesiyle 6 yaşına kadar basketbol ve voleybol oynadı. Ancak eski bir futbol antrenörü olan dedesinin tavsiyesiyle futbolda yeteneklerini sergilemeye başladı.
-Kariyer basamaklarını hızlı çıkan Hırvat kaleci, 4 yıl üst üste (2019, 2020, 2021, 2022) ülkesinin en iyi eldiveni ödülünü aldı.
-3 takımda (Dinamo Zagreb, NK Zagreb, HNK Zadar) forma giyen Livakovic, ülkesi Hırvatistan'ın dışına çıkmadı.
-Bu sezon kalesine 99 şut gelen 28 yaşındaki isim, 74'ünde geçit vermezken %74 başarıya imza attı. Bu değeriyle Hırvatistan Ligi'nin en iyi 4. eldiveni oldu.
-Kulüp kariyerinde 390 maça çıkıp 159 karşılaşmada gol yemezken bu süreçte sadece 388 kez ağlarını düşürdü.
-Deneyimli file bekçisi, kariyerinde sadece 1 sakatlık yaşadı. 1 kez de kırmızı kart gördü. 2022 Dünya Kupası'nda seri penaltı atışlarındaki başarısıyla hafızalara kazınan Livakovic, kariyerinde toplamda 14 penaltı kurtardı.
-Maçlardan önce vücut ritmini düzenlemek amacıyla güneş banyosu yapan Livakovic, bunu gelenek haline getirdi. Babası Zdravko Livakovic, Hırvatistan eski Ulaştırma Bakanı. Annesi Manuela Skoblar, Yugoslav futbolunun efsanesi Josip Skoblar'ın kuzeni.