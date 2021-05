Ödüllerle dolu uluslararası Predator Sim Racing Cup 2021 17 Mayıs'ta başlıyor

Ülkemizde motorsporlarına karşı her geçen gün artmaya devam eden ilgi, yine gelişmekte olan e-spor sektöründe de kendisini gösterdi. Birçok kişi gerçek insanlarla sanal ortamlarda yarışabilecekleri ve ödüller kazanabilecekleri sanal yarış turnuvalarına gözlerini dikti. Simülatör arenasına yeni girenler veya kendilerini kanıtlamak isteyenler için yeni bir turnuva daha takvime eklendi.Acer tarafından Assetto Corsa üzerinden düzenlenecek Predator Sim Racing Cup 2021, 18 yaş ve üstü herkesin katılımına açık olarak 17 Mayıs'ta sıralama turlarıyla başlayacak. 17-21 Mayıs'taki sıralama turlarında en iyi 20 tur süresine sahip olanlar, Ulusal Finale davet edilecek. Ulusal Final'i kazanan isim ve en fazla 5 konuk, Uluslararası Final'e katılarak dünyaya adını duyurma şansı yakalayacak.5 gün boyunca her gün yapılacak sıralama turları, Monza pistinde Mercedes AMG GT3 aracıyla yapılacak. Bu noktada en düşük sürenizi elde ettiğiniz turun tekrarını kaydetmelisiniz. Tur oturumlarının sonrasında sürücü, en iyi tur tekrarını organizatöre (R8G Esports) gönderecek. Tekrar gönderilmediği takdirde sürücüler yarışmadan diskalifiye edilecek. Araçlarda sürüş yardımı açık olabilecek.Beş günlük sürecin ardından en hızlı tur sürelerine imza atan 20 isim, Ulusal Final'e katılacak. 22 Nisan'da gerçekleştirilecek final, 30 dakika alıştırma, 15 dakika sıralama ve 45 dakika yarış şeklinde gerçekleştirilecek. Bu yarışta sürüş asistlerine izin verilecek ve ayarlarda da herhangi bir sınırlama yapılmayacak. Yarışın kazananı ödüllerle birlikte Uluslararası Final'e katılmaya hak kazanacak.30 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Uluslararası Final'de tüm ülkelerin Ulusal Final kazananları yarışacak. 60 dakika alıştırma, 15 dakika sıralama ve 90 dakika yarış şeklinde gerçekleştirilecek yarışta her sürücü en az bir zorunlu pit stop yapacak ve en az 1 litre yakıt ekleyecek. Yarışta stabilite kontrolü, ideal şerit ve otomatik vitese izin verilmeyecek.Birinciye: Predator Orion 3000 masaüstü bilgisayar, Predator XB273X oyun monitörüİkinciye: Predator Aethon 300 klavye, Predator Cestus 350 oyuncu faresi, Predator Gamimg MousePad XXLÜçüncüye: Predator Galea 350 kulaklıkPredator tam kapsamlı yarış donanımı (Fanatec Podium DD2 direksiyon tabanı, Fanatec Podium F1 yarış direksiyonu, Fanatec Clubsport V3 pedal, Sim lab P1-X yarış kokpiti), Romain Grosjean'ın ekibinde yer aldığı R8G E-spor takımı üyeliğiWebTekno