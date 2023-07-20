Haber Tarihi: 20 Temmuz 2023 11:08 - Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2023 11:08

ODTÜ'de TIP, Hukuk bölümü var mı, neden yok? 2023

ODTÜ ve aynı zamanda Orta Doğu Teknik Üniversitesi olarak bilinmektedir. Türkiye'nin en önemli ve büyük üniversiteler içerisinde bulunur. Ancak hukuk ile beraber tıp fakültesinin bulunmadığını ifade etmek mümkün. Peki, ODTÜ'de TIP, Hukuk bölümü var mı, neden yok? 2023 ODTÜ'de tıp ve hukuk bölümü var mıdır sizler için ayrıntıları ile derledik.

ODTÜ'de TIP, Hukuk bölümü var mı, neden yok? 2023
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Her ne kadar ODTÜ Türkiye'nin en güçlü ve büyük üniversiteleri arasında yer alsa bile, her fakülte ya da bölüm bulunmamaktadır. Bu bağlamda hukuk ve tıp fakültesinin olup olmadığı da merak edilen konular içerisinde yer alıyor. Peki, ODTÜ'de TIP, Hukuk bölümü var mı, neden yok? 2023 ODTÜ'de tıp ve hukuk bölümü var mıdır sizler için ayrıntıları ile derledik.
ODTÜ'DE TIP VAR MI, NEDEN YOK?

ODTÜ'de tıp ve hukuk bölümleri bulunmamaktadır. Genelde bu bölümler üniversitelerde en yüksek puanlı bölümler olarak bilinir. Fakat ODTÜ'de hem tıp hem de hukuk bölümleri yer almaz. ODTÜ genel olarak mühendislik alanında zirve okullardan birisidir.
ODTÜ, YÖK'ün 2010 verilerine göre öğretim üyesi başına düşen makale sayısında 1.26 oran ile ilk 50'de bulunan üniversiteler arasında birinci sırada yer alırken tıp fakültesi olmayan üniversiteler arasında da birinci durumdadır.

ODTÜ'DE HUKUK VAR MI, NEDEN YOK?

Dünya çapında saygı gören en önemli üniversite fakülteleri içerisinde Hukuk ve Tıp gelmektedir. Aynı durumda dünya çapında isim duyurmuş olan Türkiye'nin en güçlü üniversiteleri içerisinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi yer almaktadır. Ancak bilinenin aksine ODTÜ bünyesinde hukuk ve tıp bölümü yer almaz.

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