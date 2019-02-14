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Odion Ighalo'dan sürpriz transfer kararı

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Nijeryalı golcü Odion Ighalo, Çin'de kaldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Odion Ighalo'dan sürpriz transfer kararı
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14 Şubat 2019 10:57
Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Nijeryalı golcü Odion Ighalo, Çin Ligi takımlarından Shanghai Shenhua'ya transfer oldu.

Çin ekibi yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki golcü oyuncuyu resmen kadrosuna kattığını duyurdu. Nijeryalı futbolcunun bonservis bedeli hakkında ise detay verilmedi.

Yıldız golcü bir başka Çin ekibi Changchun Yatai'yle çıktığı 55 maçta 36 gollük performans sergilemişti.

Odion Jude Ighalo için Changchun Yatai, 2017'de Watford'a 23 milyon euroluk bonservis ödemişti.



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Premier Lig ve Türkiye'den Ighalo'ya ilgi olduğunu açıklayan Nijerya Milli Takımı'nın teknik direktörü Gernot Rohr, "Çin'de şu an sezon devam etmediği için Ighalo oynayamıyor. Ighalo, Avrupa'ya geri dönmek istiyor. İngiltere ve Türkiye'den kulüplerle görüşüyor" sözlerini kullanmıştı

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