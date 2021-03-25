Oded Kattash: 'Anadolu Efes'i böyle yenemezsiniz'

Panathinaikos Başantrenörü Oded Kattash, Anadolu Efes'e 85-65 yenildikleri maçın ardından istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını dile getirdi.



"Anadolu Efes gibi iyi bir takımla oynadığınızda, oyunun iki yönünde de iyi olmalısınız." açıklamasında bulunan Kattash, "Maçın tamamında iyi performans gösteremedik. Bazı bölümlerde savunmada iyiydik. Anadolu Efes'i yavaşlattık. Faul atışlarında kötüydük. Bu şekilde Anadolu Efes gibi kaliteli bir takımı yenmek kolay olmuyor. Maça çıkarken rakibimiz yavaşlatmak istedik. Amacımız buydu. Maçın genelinde bunu başaramadık. Rakibimizi tebrik ederim." ifadelerini kullandı.



