Octavian Popescu için Galatasaray'a transfer yanıtı!

Galatasaray'ın sezon başında Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'ı kadrosuna katmasının ardından sarı-kırmızılıların gündemine yeni Rumen oyuncular gelmeye devam ediyor.Geçtiğimiz günlerde Rumen basınında çıkan haberlere göre; Morutan ve Cicaldau'nun performansından memnun kalan Fatih Terim, 3 Rumen futbolcuyu yakından takip ediyor.Sarı-kırmızılıların, Inter'de forma şansı bulamayan 24 yaşındaki kaleci Ionut Radu için girişimler başlayacağı belirtilirken sağ kanatta görev alan Ianis Stoica ile de ilgilendiği kaydedilmişti.Ayrıca tecrübeli teknik adamın, Rumen ekibi FCSB ekibinde oynayan 18 yaşındaki Octavian Popescu için de talimat verdiği vurgulanmıştı.Octavian Popescu hakkında açıklamalarda bulunan FCSB'nin sahibi Gigi Becali, "Hiç kimseyi satmıyorum. Satışlarla ilgilenmiyorum. Hiç kimseyi. Hiç kimseyi! Hiç kimseyi! Popescu'nun 30-40-50 milyon euro olması için daha 2-3 yıl kalması gerekiyor. Olduğu zaman görürüz." ifadelerini kullandı.FCSB'nin sahibi Gigi Becali, yaz transfer döneminde Morutan'ı 10 milyon eurodan daha düşük bir fiyata satmayacağını sık sık açıklamıştı. Ancak Becali, Rumen futbolcuyu pazarlıkların ardından 3 milyon 500 bin euroya sarı-kırmızılılara satmıştı.Octavian Popescu bu sezon tüm kulvarlarda 14 kez sahne alırken 4 gollük katkı sağladı. Romanya Milli Takımı'nda ise iki kez şans buldu.