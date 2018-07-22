Ochoa için transfer açıklaması

Fabri'yi Fulham'a satmaya hazırlanan Beşiktaş'ın 'bir numara' için düşündüğü isimler arasında yer alan Guillermo Ochoa, Standard Liege'de kalıyor.
Beşiktaş'ın yanı sıra Boca Juniors'un ilgilendiği Ochoa için Standard Liege Teknik Direktörü Olivier Renard'dan bir açıklama geldi.
Boca Juniors iddiaları nedeniyle bir Arjantin radyosunun yayınına telefonla bağlanan Olivier Renard, Ochoa için birçok teklif aldıklarını ancak Meksikalı oyuncuyu bırakmayacaklarını ''Ochoa için birçok teklif var ama biz kendisinden çok memnunuz. Bu sezonda da takımda kalmasını istiyorum'' ifadelerini kullandı.
Fabri'nin yerine Beşiktaş'ta düşünülen isimlerinde başında Arseanl'den David Ospina ve Standard Liege'den Guillermo Ochoa geliyor.
33 yaşındaki Meksikalı kaleci Ochoa, geçtiğimiz sezon Standard formasıyla 38 resmi maçta görev yaptı.
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Beşiktaş'ın yanı sıra Boca Juniors'un ilgilendiği Ochoa için Standard Liege Teknik Direktörü Olivier Renard'dan bir açıklama geldi.
Boca Juniors iddiaları nedeniyle bir Arjantin radyosunun yayınına telefonla bağlanan Olivier Renard, Ochoa için birçok teklif aldıklarını ancak Meksikalı oyuncuyu bırakmayacaklarını ''Ochoa için birçok teklif var ama biz kendisinden çok memnunuz. Bu sezonda da takımda kalmasını istiyorum'' ifadelerini kullandı.
Fabri'nin yerine Beşiktaş'ta düşünülen isimlerinde başında Arseanl'den David Ospina ve Standard Liege'den Guillermo Ochoa geliyor.
33 yaşındaki Meksikalı kaleci Ochoa, geçtiğimiz sezon Standard formasıyla 38 resmi maçta görev yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın