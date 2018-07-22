Ochoa için transfer açıklaması

yi Fulham'a satmaya hazırlanan Beşiktaş'ın 'bir numara' için düşündüğü isimler arasında yer alan'de kalıyor.Beşiktaş'ın yanı sıra Boca Juniors'un ilgilendiği Ochoa için'dan bir açıklama geldi.Boca Juniors iddiaları nedeniyle bir Arjantin radyosunun yayınına telefonla bağlanan Olivier Renard, Ochoa için birçok teklif aldıklarını ancak Meksikalı oyuncuyu bırakmayacaklarınıifadelerini kullandı.Fabri'nin yerine Beşiktaş'ta düşünülen isimlerinde başında Arseanl'den David Ospina ve Standard Liege'den Guillermo Ochoa geliyor.33 yaşındaki Meksikalı kaleci Ochoa, geçtiğimiz sezon Standard formasıyla 38 resmi maçta görev yaptı.