İÇ huzurun sağlanmasıyla çıkışa geçen F.Bahçe'nin yapılacak transferlerle şampiyonluğun 1 numaralı adayı konumuna geleceği konuşulurken, başkan Aziz Yıldırım bu beklenti içinde olan taraftarları üzecek hesaplar yapıyor. Yabancı kontenjanında yer açabilmek adına ilk olarak Robin van Persie ile yolları ayıracak olan sarı-lacivertliler, bu hamleyle Elif Elmas'ın adını kadroya yazabilecek. Ancak Eljif'in kiralanmması da gündemde...Takımdan ayrılması planlanan 2. futbolcu ise Jose Fernandao. Gerek Süper Lig gerekse Brezilya'dan talipleri olan golcü oyuncu elden çıkartılırsa ilk iş sol bek takviyesi gündemde. Şayet takımdan yabancı pasaportlu başka bir oyuncu ayrılmazsa sol açık ve 8 numara hayalleri suya düşecek.Uzun aranın ardından geçen sezonun devre arasında Karavaiev'i alıp, zincirlerini kıran başkan şu an için tek transfere vize verse de sarı-lacivertlilerin ocak ayını boş geçmesi de gündemde.Geçen sezon Advocaat yönetiminde sezonun ilk 17 haftalık periyodunda hanesine 32 puan yazdıran F.Bahçe, bu performansı 1 puan geçti. Aykut Kocaman'la 33 puan toplamayı başaran sarı-lacivertliler ilk yarıyı 3. bitirdi.