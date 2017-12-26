Sezonun ikinci yarısında üç kulvarda zirve mücadelesi verecek olan Beşiktaş, Manchester United'ın Belçikalı orta sahası Marouane Fellaini'yi renklerine bağlamak için harekete geçti.Önceki gün İngiltere'ye giden Başkan Fikret Orman hem bu oyuncunun menajeri hem de Manchester United Yönetimi ile bir görüşme yaptı. İstanbul'a geç saatlerde dönen Orman bir kaç gün içerisinde Teknik Direktör Şenol Güneş ile buluşarak, transfer çalışmalarına son şeklini verecek.dışında'yı bedelsiz almak ve Milan'dan milli yıldızu'nu kiralama seçeneğini de dosyasında bulunduran Fikret Orman önce Cenk Tosun'u yüksek bir bonservis bedeliyle göndermeye çalışacak. Everton, Newcastle United ve Cyrstal Palace gibi İngiliz takımların ilgilendiği Cenk için Beşiktaş Yönetimi en az 25 milyon euro gibi bir bonservis bedelini kasasına koymayı hedefliyor.ile prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar ayrıca bir yabancı golcü için daha çalışma yapacak. Şampiyonluk yarışında yer almak için transferde ciddi hamleler yapacak olan Fikret Orman çıkacağı tatil sonrası çalış malara yeniden başlayacak.12: Manchester United ile sözleşmesi 30 Haziran 2018'de bitecek olan Belçikalı orta saha Marouane Fellaini bu sezon 2'si Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam 12 resmi maçta forma giyerken 4 gol attı.