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Ocak ayının MVP'si Tyus

Maccabi FOX forması giyen Alex Tyus, THY Avrupa Ligi'nde ocak ayının en değerli oyuncusu oldu

Kaynak: AA
Ocak ayının MVP'si Tyus
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28 Ocak 2019 20:28
Maccabi FOX'un ABD asıllı İsrailli basketbolcusu Alex Tyus, THY Avrupa Ligi'nde ocak ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. 

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Tyus, Maccabi FOX'un 5 maçın 4'ünü kazandığı ocak ayında sergilediği performansla MVP ödülüne layık görüldü. 

Ocak ayında maç başına 11,2 sayı, 4,2 ribaunt, 1,4 blokla oynayan 31 yaşındaki Tyus, ortalama 14,6 verimlilik puanıyla mücadele etti.

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