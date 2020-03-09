Obra'nın motivasyon sırları

THY EuroLeague'in 'Journey'i isimli programının 2. bölümünde, ligin tarihinin en büyük koçu olarak tanımlanan Zeljko Obradovic'in motivasyon yöntemlerinden, oyunculara davranışından ve başarısının sırları konu alındı. Tanıkları ve kendisi anlatıldı.

Obra'nın motivasyon sırları
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09 Mart 2020 08:28
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