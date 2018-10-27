Obradovic'ten takımına eleştiri: 'İyi oynamadık'

NENAD MARKOVİC: "MAÇIN İLK BÖLÜMLERİNDE SAYI ÜRETEMEDİK"

Başantrenörü, Gaziantep Basketbol'u 67-55 mağlup ettikleri maçın ardından sezona çok iyi başlayan bir ekibe karşı mücadele ettiklerini ve bunun da maçın zorlu geçmesine neden olduğunu dile getirdi.Maça çok sert ve agresif savunmayla başladıklarını dile getiren Sırp çalıtırıcı, karşılaşmada kendileri adına en iyi kısmın bu olduğunu aktararak, "Hücum açısından hiç iyi oynamadık. Çok çalışmamız gerektiği görülüyor. Diğer yandan, oyuncularımın gösterdiği reaksiyondan çok mutluyum. Çünkü maçı kazanmanın yolunu buldular. Gaziantep Basketbol'a başarılar diliyorum. Bugün de çok iyi savaştılar. İnşallah onlar için iyi şeyler olur." ifadelerini kullandı.Obradovic, eksik oyuncularının olması nedeniyle sorunlar yaşadıklarını da sözlerine ekledi.Gaziantep Başantrenörü Nenad Markovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Fenerbahçe maçına iyi hazırlandıklarını belirterek, "Rakip Fenerbahçe olunca, agresif oynamanız gerekiyor. Bu oyunu maçın geneline yaymaya çalıştık ama sonunu getiremedik." dedi.Müsabakaya korkak başladıklarını anlatan Markovic, "Maçın ilk bölümlerinde yeteri kadar sayı üretemedik. Üçüncü çeyrekte istediğimizi sahaya yansıttık. Bu periyottaki oyunumuzdan memnun kaldım. Beni asıl rahatsız eden, son çeyrekteki mücadelemizdi. Çünkü 12 sayı önde olan rakip, bizden daha agresif ve istekliydi." diye konuştu.