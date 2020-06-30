Obradovic'in ardından ilk ayrılık belli oldu

Koç Obradovic'in ayrılığının ardından Fenerbahçe Beko'da ilk ayrılık resmiyet kazanmak üzere.

Obradovic'in ardından ilk ayrılık belli oldu
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30 Haziran 2020 00:02
Fenerbahçe Beko'da koç Obradovic'in ardından ilk ayrılık resmileşmek üzere.

32 yaşındaki İtalyan kısa forvet Gigi Datome'nin 5 yıllık Fenerbahçe macerasının ardından ülkesine dönmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe ile yollarını bu sezon ayıracağının sinyallerini daha önceden veren Gigi Datome'nin Olimpia Milano ile anlaştığı ifade edildi.

Gigi Datome 3 Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, iki Cumhurbaşkanlığı kupası ve 1 kez de Euroleague şampiyonluğu yaşadı.



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