Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, 12 maçlık serinin bittiği Khimki Moskova karşılaşmasının ardından FBTV'ye açıklamalarda bulundu.Oyuncularının son ana kadar devam eden savaşma şekillerinden çok memnun olduğunu dile getiren Obradovic, "Uzatmaya giden bir maçtı ve bizim de kazanma ihtimalimiz vardı. Ama bu basketbol. Onlar iki biz de bir serbest atış kaçırdık ve maç uzatmaya gitti. Ben felsefe olarak hiçbir zaman son dakikada olan şeylere bakmam çünkü maçı kazanmak için 40 dakika var. Tamamen beklediğimiz gibi bir maçtı. Savunmada beklediğimiz gibi oynadılar. Biz de hem toplu hem de topsuz çok yavaş oynadık. Maç da bu şekilde uzatmaya gitti. Daha fazla oyuncunun katkısına ihtiyacımız olduğu çok net çünkü bu programda kolay olmuyor. Ama sonuna kadar devam eden savaşma şeklimizden çok memnunum. Önümüzde çalışıp bazı şeyleri düzeltmek için zaman yaratmamız gerekiyor. Şu anda bir dönemdeyiz. Bu hafta başka maçlarımız olduğu için yapamıyoruz ama önümüzdeki hafta yapacağız." ifadelerini kullandı.Koç Zeljko Obradovic, sözlerini salona gelerek takıma destek olan taraftara teşekkür ederek noktaladı.