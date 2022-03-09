Obradovic'ten Rusya-Ukrayna yorumu!

Fenerbahçe'nin eski başantrenörü Zeljko Obradovic, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan durum için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Obradovic'ten Rusya-Ukrayna yorumu!
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09 Mart 2022 00:06
Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Zeljko Obradovic, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan durum için gelen soruya cevap verdi.

Şu an Partizan'da görev yapan Sırp antrenör, Litvanyalı bir gazetecinin, birçok antrenörün Ukrayna'daki durum için yorum yaptığını kendisinin neler düşündüğü şeklinde gelen sorusuna, "Bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmak istemiyorum. Hayatta böyle şeylerin olduğunu ilk kez görmüyoruz. 62 yaşındayım ve olan birçok şeyi hatırlıyorum. 1999'da benim ülkem bombalandığında insanların bu şekilde reaksiyon gösterdiklerini ve konuştuklarını görmedim. Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da da durum aynıydı... O zaman insanlar konuştu mu? Bir insan olarak tabii ki her zaman savaşa karşıyım. Eğer bir insan bile savaşta hayatını kaybederse korkunç bir şeydir, bu çok açık" şeklinde cevap verdi.

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