Bulkaz: "Birçok sorunumuz ve eksiklerimiz var"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında konuk ettiği Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 89-64 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, "Güzel bir maç oldu. Tüm oyuncularıma süre verdiğim için mutluyum. Çok ciddi ve iyi oynadık. Taraftara oluşturdukları atmosfer için teşekkür ediyorum. Onların desteği ve oyuncularımız için yaptıkları bizim için çok değerli." diye konuştu.Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Başantrenörü Ozan Bulkaz, sezonunun ilk yarısının tamamlandığını kaydederek, mevcut sorunlarına dikkati çekti.Bulkaz, müsabakayı güzel bir atmosferde oynadıklarını belirterek, "Fenerbahçe Beko maçıyla sezonun ilk yarısını tamamladık. Birçok sorunumuz ve eksiklerimiz var. İkinci yarıda bu eksikleri giderip, inşallah iyi başlarız. İkinci yarı umarım her şey daha iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.