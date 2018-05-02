Obradovic: 'Önde Dörtlü Final sonra lig...'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta erteleme maçında konuk ettiği98-78 yenenDoğuş'un başantrenörü, iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, önemli bir maçı kazandıklarını aktararak şöyle konuştu:"İkinci sıradaki takıma karşı oynadık. İyi basketbol oynadığımızı düşünüyorum. İlk saniyeden son saniyeye kadar iyi oynadık. Oyunculara güzel maç için teşekkür ediyorum. Benim için tüm oyunculara süre vermek güzeldi. Gelen tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Önümüzde ciddi bir süreç var. Önce Dörtlü Final sonra da Türkiye liginde play-off karşılaşmaları oynayacağız."TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene ise basit hatalar yaptıklarını dile getirdi.Çok iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirten Ene, "İlk yarıda oyunun içinde kalabilirdik ama çok basit hatalar yaptık. Fenerbahçe Doğuş ile kafa kafaya oynamak kolay değil. İkinci ve üçüncü periyotta iyi oynasaydık yakın farkla oyunun içinde kalabilirdik ama bunlar bizim için tecrübe oluyor. Bu maçlarda kendimizi geliştirmemiz gerektiğini görüyoruz. Son üç maçımızı iyi bir şekilde bitirip play-off'lara hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.