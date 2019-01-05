Obradovic: ''Ne kadar savaştığımız önemli''

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Baskonia'yı 96-87 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, iyi oynadıklarını söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, sezonun ikinci yarısının ilk maçını oynadıklarını belirterek, "Baskonia maçın başından sonuna kadar savaşan bir ekip. Bugün de aynısı oldu. İyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk çeyrekte savunma açısında tembel oynadık. İkinci çeyrekten çok memnunum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlara oluşturdukları atmosfer için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.Sarı-lacivertli oyuncuların bire bir pozisyonlarda sorun yaşadıklarının hatırlatılması üzerine Obradovic, şunları kaydetti:"Her maç bu problemlerle karşılaşabilirsiniz. Bazı pozisyonlarda yavaş reaksiyonlar verebiliyoruz. Müsabakada 96 sayı attıysanız iyi basketbol oynamışsınız demektir. Attığınız sayı da değil kazanmanız ve takımın ne kadar savaştığı önemli."Real Madrid ile THY Avrupa Ligi'nin favorisi olarak gösterildiklerinin belirtilmesi üzerine Sırp antrenör, "Daha önümüzde 14 maç var. Biz hep bir sonraki maça bakıyoruz. Hep son dakikaya kadar savaşıp, sonucu iyi yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.Baskonia Başantrenörü Velimir Perasovic, Fenerbahçe Beko'nun müsabakada çok iyi hücum performansı sergilediğini dile getirdi.Perasovic, şunları aktardı:"Fenerbahçe Beko hücum açısında çok iyi oynadı. Onlara karşı bu savunma ile kazanmak çok zordu. Ribauntlarda çok iyiydik ama Fenerbahçe Beko üç sayılık basketlerle maçın sonucunu belirledi."