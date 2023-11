Partizan koçu Zeljko Obradovic, bazı NBA oyuncularıyla yapılan görüşmelerin neden başarısız olduğunu anlattı.



Obradovic, NBA'den kesilen oyuncuların EuroLeague'deki her maçı kazanmak adına devam eden zorluklarla yüzleşmeye hazır olup olmadıklarını merak ettiğini ve bu adayların hâlen NBA'de oynamayı umut etmeleri nedeniyle bazı müzakerelerin başarısız olduğunu açıkladı.



Mateusz Ponitka ve Kevin Punter'ın kenara alınmasıyla Obradovic, geçtiğimiz Pazartesi günü Adriyatik Ligi'nde sadece 11 oyuncuyla oynamıştı. Maç başlamadan hemen önce ise Bruno Caboclo ile olası bir anlaşmaya dair haberler ortaya çıkmıştı.



Maçın ardından Obradovic, mevcut durum ve bazı oyuncularla yapılan müzakerelerin neden başarısızlıkla sonuçlandığı konusunda şu açıklamaları yaptı:



"Bir oyuncunun oynamasını her şeyden çok isterim. Bunu en çok Zoran'la konuşmuştuk. Aday oyuncu sayısını bilmiyorum, anormal bir durum. Koçlar onların artıları ve eksileri hakkında bir gözlem raporu hazırlamışlardı. Hepimiz bu konuda araştırmalar yapıyor ve fikir alışverişinde bulunuyoruz. Oynayacak oyuncunun kim olduğunu düşündüysek, onunla konuşma seçeneğimiz yoktu. Bir şeyler değişecek mi göreceğiz.



NBA'de sürekli oyuncuların kesildiği konuşuluyor ama NBA'i çok sevdikleri için ABD'de kalmayı tercih ediyorlar. Ne sebeple bilmiyorum. Orası daha güzel sanırım. EuroLeague'de her maçın önemli olduğu vurgusu vardır ve her pozisyonun önemli olduğunu söyleriz. Belki de oyuncuların orada kalıp o tür sorumluluklara sahip olmaları Avrupa'dakiyle karşılaştırıldığında daha ilgi çekici geliyordur."



Partizan, Cuma günü EuroLeague'de Baskonia Vitoria-Gasteiz'e karşı oynayacak.