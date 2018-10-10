Obradovic meslektaşlarına fark attı

Obradovic'i Ergin Ataman izledi

İsim Takım Yaş Sezon Şampiyonluk Zeljko Obadovic Fenerbahçe 58 23 9 Pablo Laso Real Madrid 51 7 2 Svetislav Pesic Barcelona Lassa 69 11 1 David Blatt Olympiakos 59 11 1 Xavi Pascual Panathinaikos 46 11 1 Georgios Bartzokas Khimki 53 6 1 Dimitris Itoudis CSKA Moskova 48 4 1 Ergin Ataman Anadolu Efes 52 12 - Neven Spahija Maccabi FOX 56 9 - Simone Pianigiani AX Armani Exchange Olimpia Milan 49 7 - Dejan Radonjic Bayern Münih 48 4 - Pedro Martinez Baskonia 57 3 - Aleksandar Dzikic Buducnost VOLI 47 3 - Sarunas Jasikevicius Zalgiris 42 3 - Salva Maldonado Herbalife Gran Canaria 59 - - Ahmet Çakı Darüşşafaka TEKFEN 43 - -

23 sezonda 536 maç

Ligin en yaşlısı Pesic, en genci Jasikevicius

Basketbolda'de yer alacak 16 takım içinde en tecrübeli ve başarılı başantrenör olarak Fenerbahçe'nin Sırp çalıştırıcısıön plana çıkıyor.Euroleague tarafından "efsane" olarak nitelendirilen ve Avrupa basketbolunun en iyi başantrenörü olarak gösterilen Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde 24. sezonuna başlayacak.Kariyerine 1991-1992 sezonunda büyük bir zafere imza atarak başlayan Obradovic, biri Fenerbahçe'yle olmak üzere toplam 9 kez havaya kaldırdığı Avrupa'nın bir numaralı kupasını ilk kez Partizan'la elde etti.Tecrübesiyle ligdeki diğer 15 rakibinin önünde bulunan Obradovic, Avrupa Ligi'nde şampiyonluk sevincini 1992, 1994, 1995, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 ve 2017'de yaşadı.Obradovic, ülkesinde Partizan takımıyla 1991 yılında başladığı başantrenörlük kariyerinin ilk sezonunda Avrupa'nın zirvesine çıktı. Henüz 31 yaşında olmasına rağmen büyük bir başarı elde eden Obradovic'in takımı, İstanbul'daki Dörtlü Final'in finalinde Joventut Badalona'yı 71-70 yenerek kupayı elde etti.Tecrübeli başantrenör, Joventut Badalona'yla 1993-1994, Real Madrid'le 1994-1995 sezonunda Dörtlü Finaller sonucunda finalde Yunan ekibi Olympiakos'u yenerek zafere ulaştı.Sırp çalıştırıcı, efsanesi haline geldiği Panathinaikos'la ise 8 kez Dörtlü Final'de yer alıp, 5 Avrupa şampiyonluğuna imza attı.Obradovic, başarılarına Fenerbahçe'nin başında da devam etti. Fenerbahçe'yi üst üste 4 kez Dörtlü Final'e taşıyan tecrübeli başantrenör, sarı-lacivertlileri 2017'de ise Avrupa'nın zirvesine yerleştirdi.Ayrıca deneyimli teknik adam, Panathinaikos'la 2001-2002 sezonunda itibaren tek isim altında oynanan bir numaralı kupayı da (Avrupa Ligi) ilk kazanan başantrenör oldu.Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe hariç diğer 15 başantrenörün şampiyonluk sayılarının toplamı, Zeljko Obradovic'in gerisinde kaldı.Diğer 15 başantrenör toplamda 7 kez Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanırken, bu rakam Obradovic'in 2 sayı gerisinde kaldı.Bu sezon, ligde 9 Avrupa Ligi şampiyonluğu başarısıyla zirvede olan Obradovic'i iki kupayla Pablo Laso (Real Madrid), birer kupayla ise Xavi Pascual (Panathinaikos), Georgios Bartzokas (Khimki), Dimitris Itoudis (CSKA Moskova), David Blatt (Olympiakos) ve Svetislav Pesic (Barcelona Lassa) takip etti.Obradovic, Avrupa'nın bir numaralı kupasında 24. kez boy göstererek de diğer meslektaşlarına fark attı.Bu organizasyonda Obradovic'in sayısına en fazla yaklaşan isim ise Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman olacak. Ataman, bu kulvarda 13. kez boy gösterecek.Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde yer alacak başantrenörlerin bu kulvardaki başarıları, yer aldıkları sezon sayıları (bu sezon dahil değil) ve yaşları şöyle:Obradovic, 23 sezon mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde bugüne dek 5 ayrı takımla 536 maça çıktı.Fenerbahçe Doğuş'un yanı sıra Partizan, Joventut Badalona, Real Madrid ve Panathinaikos'la bu kulvarda mücadele eden Orbadovic, 536 maçın 377'sini kazanırken 159 yenilgi aldı.THY Avrupa Ligi'nde bu sezon en yaşlı başantrenör İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı çalıştıracak Svetislav Pesic olacak.İspanyol ekibinin 69 yaşındaki başantrenörü, 12. kez Avrupa Ligi tecrübesi yaşayacak.Ligin en genç başantrenörü olarak ise Litvanya temsilcisi Zalgiris'in 42 yaşındaki çalıştırıcısı Sarunas Jasikevicius görev yapacak. Bu kulvarda 4. kez takımının başında yer alacak Jasikevicius, takımını geçen sezon Dörtlü Final'e taşıma başarısı göstermişti.Avrupa Ligi'nin bu sezon ilk kez boy gösterecek başantrenörleri ise Darüşşafaka TEKFEN'den Ahmet Çakı ve İspanyol ekibi Herbalife Gran Canaria'dan Salva Maldonado olacak.