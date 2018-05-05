Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 28. hafta maçında konuk ettiği Beşiktaş Sompo Japan'ı 83-60 yenen Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic, ikinci yarıda iyi oynayarak maçı kazanmayı hak ettiklerini söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, ilk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını kaydederek, şunları aktardı:
"Maçta iki farklı şekilde oynadık. İlk yarıda çok kötü top kullandık. Beşiktaş Sompo Japan'ın savunmasını iyi okuyamadık. Çok acele atışlar yaptık. Bu yüzden ilk yarıda yüzdemiz çok kötüydü. İkinci yarı çok daha iyiydi. Maçı kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum ama maçın sonucunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunu söyleme sebebim Beşiktaş ikinci yarıda ve son çeyrekte çok boş atış kaçırdı. Baştan sona savaşan bir takım ve bugün yine savaştılar.'' dedi.
Beşiktaş'ı oynadığı oyundan dolayı tebrik eden dünyaca ünlü koç, ''Beşiktaş'a karşı iyi oynamak için sabırlı olmak gerekiyor. İkinci yarıda daha iyi oynadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Önümüzde iki maç daha var iyi oynamaya devam edeceğiz. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum gerçekten iyi bir takım." diyerek sözlerinin tamamladı.
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Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, ilk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını kaydederek, şunları aktardı:
"Maçta iki farklı şekilde oynadık. İlk yarıda çok kötü top kullandık. Beşiktaş Sompo Japan'ın savunmasını iyi okuyamadık. Çok acele atışlar yaptık. Bu yüzden ilk yarıda yüzdemiz çok kötüydü. İkinci yarı çok daha iyiydi. Maçı kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum ama maçın sonucunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunu söyleme sebebim Beşiktaş ikinci yarıda ve son çeyrekte çok boş atış kaçırdı. Baştan sona savaşan bir takım ve bugün yine savaştılar.'' dedi.
Beşiktaş'ı oynadığı oyundan dolayı tebrik eden dünyaca ünlü koç, ''Beşiktaş'a karşı iyi oynamak için sabırlı olmak gerekiyor. İkinci yarıda daha iyi oynadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Önümüzde iki maç daha var iyi oynamaya devam edeceğiz. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum gerçekten iyi bir takım." diyerek sözlerinin tamamladı.
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