Obradovic: ''İki yarıda iki farklı oyun oynadık''

Partizan başantrenörü Zeljko Obradovic, Fenerbahçe Beko maçının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Obradovic: ''İki yarıda iki farklı oyun oynadık''
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09 Ocak 2024 23:58
Son güncelleme 10 Ocak 2024 00:08
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko'ya deplasmanda 91-76 mağlup olan Partizan'da başantrenör Zeljko Obradovic, ilk yarıda iyi oynadıklarını ancak ikinci yarıda maçı kaybettiklerini söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sırp çalıştırıcı, karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başladı.

Fenerbahçe Beko'yu tebrik eden Obradovic, sarı-lacivertli ekibin ilk yarıda geriye düşmesine karşın iyi bir şekilde geri dönmenin yolunu bulduğunu belirterek, "Bizim için iki farklı devre oldu. Yarıda agresif oynamamız gerektiğini konuştuk. Sorun olduğu zaman savunmayı ve faulleri kullanmamız gerekiyor. Üçüncü çeyreğin sonunda bunu yapmadık. Üzgünüm çünkü ilk yarıda çok iyi oynadık. Ama aynı oyuncularla iki yarıda iki farklı oyun oynadık." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'deki antrenör değişimiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Obradovic, şunları söyledi:

"Bununla ilgili mutlaka benden daha iyi yorum yapacak birileri vardır. Ben kendi takımıma odaklandım. Önceki antrenör de şu andaki antrenör de çok iyi arkadaşım. Her zaman için çok iyi arkadaşlarım olan hem Dimitris Itoudis hem de Sarunas Jasikevicius için en iyisini diliyorum."

 

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