Asansör sıkıntısı

Hedef CSKA

Fenerbahçe Coachu Zeljko Obradovic, ülkesinden Blic gazetesine açıklamalarda bulundu.Sırp çalıştırıcı, "Hem ligde hem de Euroleague'de bu sezonki halimizden memnunum. İşin büyüğüne ulaşmak için maç maç ilerlemeliyiz çünkü büyük bir hedef peşindeyiz. Daha gidecek yolumuz var. Maçlarda ve idmanlarda sınırlarımızı zorluyoruz. Basketbolseverler ve taraftarlar da iyi basketbol oynadığımızı söylüyorlar" dedi.İşine karşı olan tutkusunu kaybetmediğini dile getiren Obradovic, "Bu olmadan bir şey yapmanız mümkün değil. İşinizi istek ve motivasyonla yapmanız gerekiyor. Bazen kendi kendime düşünüyorum, çocuklarla mı uğraşmak daha zor oyuncularla mı diye... Basketbolcunun da birilerinin çocuğu olduğunu hep aklımda tutmaya çalışıyorum. Dışardan nasıl görünürse görünsün, oyuncularım neye saygı göstereceklerini ve benden nasıl göreceklerini biliyorlar" diye konuştu.Euroleague'de değişen sisteme değinen Obradovic şunları söyledi: "Sezon boyunca daha çok maç oynanmaya başladı. Daha çok maç, daha az idman oyuncuların hoşuna gidiyor. Böyle olunca maçlara hazırlık da değişikliğe uğradı. Artık daha fazla seyahat ediyoruz. Daha çok konuşuyoruz ve daha çok video analizleri yapıyoruz. Maçtan maça bazı küçük değişiklikler yapmamızla birlikte oyun felsefemiz hiç değişmedi."Bir basketbol sezonu içerisinde birçok farklı otelde kaldığını ve bunun zaman zaman karışıklığa yol açtığını belirten Obradovic "Bazen asansörden indikten sonra yanlış yöne gidiyorum. Ama olsun, ne yapabilirim ki bu işler böyle" dedi.İstanbul'daki trafik kaosundan da bahseden Obra, "Buraya geldiğimden beri hiç araba kullanmadım. Bu imkansız" diye konuştu.THY Euroleague'de üst üste 12. galibiyetini alarak 'Avrupa'da art arda en çok galip gelen Türk takımı' rekorunu geliştiren Fenerbahçe Beko başka bir başarıya da yaklaştı. Bu sezon adeta rakip tanımayan sarı-lacivertliler 7 karşılaşmada daha kaybetmezse CSKA Moskova'nın yenilmezlik serisine (18) ortak olacak.