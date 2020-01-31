"ÇOK DAHA İYİ OLABİLİRİZ"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, ALBA Berlin'i 74-70 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.Mücadeleyi değerlendiren Sırp koç, "Maçın anahtarı yapılan top kayıpları ve ikinci yarının kritik anlarında yaptığımız savunmaydı. Öncelikle ALBA Berlin'i tebrik ediyorum. Bence çok çok iyi bir basketbol oynuyorlar. Hem İstanbul'da, hem de sezonun tamamında harika oyun oynadılar. Bir maçın her anında rakiplerine nasıl reaksiyon vereceklerini çok iyi biliyorlar. Ayrıca, meslektaşım Koç Aito'yu da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.Galibiyetin nasıl geldiği sorulan Obradovic, "Oyuncularım maçın son bölümünde karakter ortaya koydu. Bu elbette olumlu bir durum. Ancak, bu maçın ilk yarısında olan şeylerin üzerinde düşüneceğiz. Bunları değiştirmeye çalışacağız. Bundan çok daha iyi bir basketbol oynayacak kapasitemiz var. Tıpkı, bu maçın son 10 dakikasında oynadığımız gibi..." cevabıyla sözlerini noktaladı.