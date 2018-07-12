TRANSFER İÇİN OBRADOVIC DEVREDE!

EN SKORER OLDUĞU TAKIM LİVERPOOL



Transferde sessiz ve derinden giden Fenerbahçe'nin peşinde olduğu forvet ortaya çıktı. Sarı- lacivertlillerin Liverpool'luiçin girişimde bulunduğu öğrenildi.Basketbol takımının koçu Zeljko Obradovic'in menajeri ve yakın dostu Raskovic geçtiğimiz günlerde ortağı Segal'le birlikte İstanbul'a geldi. Obradovic, Origi'nin de menajeri olan Segal'i Comolli ile görüştürdü. Comolli, Origi'yi kiralamak istediklerini söyledi.Menajer Segal "Olabilir" yanıtını verdi. Liverpool da kiralamaya sıcak bakınca transferin gerçekleşme olasılığı hayli arttı.Henüz 23 yaşında olan Belçikalı golcü kariyerinin büyük bölümünü Liverpool'da geçirdi.Fransız ekibi Lille'de 2 sezon top koşturan Origi, Liverpool'daki ilk sezonunu da Lille'de kiralık geçirdi. 3 sezonda toplam 89 maçta Lille forması giyen Origi, 16 gol 6 asistlik performans sergiledi.Origi, Lille'den kiralık döndükten sonra ise Liverpool'da 77 maçta 21 gol 7 asist kaydetti.Sürati ve fırsatçılığıyla bilinen 23 yaşındaki Origi, geçen sezon kiralık oynadığı Wolfsburg'ta da 31 maçta 6 gol attı.